Fransa'da PSG şampiyon ilan edildi
Fransa Futbol Federasyonu, liglerin sonlandırılmasının ardından Ligue 1'de PSG'yi şampiyon ilan etti
|30 Nisan 2020 18:36
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