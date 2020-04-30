1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fransa'da PSG şampiyon ilan edildi

Fransa Futbol Federasyonu, liglerin sonlandırılmasının ardından Ligue 1'de PSG'yi şampiyon ilan etti
 30 Nisan 2020 18:36
Yazdır
Fransa'da PSG şampiyon ilan edildi

Fransa Futbol Federasyonu, liglerin sonlandırılmasının ardından Ligue 1'de PSG'yi şampiyon ilan etti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Virüsle mücadelede umutlandıran gelişme... Haziran'da hazır
30 Nisan 2020 18:05		 Dünyanın en zengin 10 insanının serveti, koronavirüse rağmen arttı
30 Nisan 2020 13:39
ABD'nin Avrupa Komutanlığından Türkiye'ye teşekkür
30 Nisan 2020 12:36		 'Pentagon'un görüntülerindeki cisimler askeri casus uydu olabilir'
30 Nisan 2020 11:14
Avrupa 'Covid pasaportu'nu tartışıyor
30 Nisan 2020 07:48		 Umut veren haber: Dünya genelinde 1 milyon kişi iyileşti
30 Nisan 2020 06:45
Wall Street Journal: ABD'de 100 bin ek ceset torbası satın alındı
30 Nisan 2020 03:07		 DSÖ: Koronavirüse ilişkin dünyayı hızlı şekilde uyardık
29 Nisan 2020 21:03
KKTC'yi karıştıran paylaşım
29 Nisan 2020 18:30		 Koronavirüs tedbirlerini hafifleten Almanya test sayısını arttıracak
29 Nisan 2020 18:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:27 - Ev hapsini üçüncü kez ihlal eden şahıs tutuklandı19:23 - Adana'da uçurtma uçurmak ve satmak yasaklandı19:19 - Bakanlık açıkladı! O teröristlerden 4'ü gri listede19:15 - Koronavirüs testi negatif çıktı, aynı gün hayatını kaybetti19:11 - 'Otomatik tutuklama' iddialarına yalanlama19:07 - Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi19:03 - Yeni sayılar açıklandı. Virüse yakalananların yarısı iyileşti18:59 - 81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü yendi18:57 - Kahramanların çocuklarına ömür boyu eğitim bursu18:53 - Adana'da uçurtma uçurmak ve satmak yasaklandı
18:49 - PKK'dan itiraf: Mehmetçik adım adım Kandil'e giriyor18:43 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri18:39 - Boşanmak isteyen karısını tornavidayla yaralayan şahıs tutuklandı18:36 - Fransa'da PSG şampiyon ilan edildi18:34 - Sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmetinin detayları açıklandı18:30 - Koronavirüsü yenip görevine dönen doktor: Kendinizi izole edin18:30 - Türkiye, Filistin'e 15 ton tıbbi yardım gönderiyor18:27 - RTÜK'ten FOX TV, TV8 ve Halk TV'ye ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
Bakan Selçuk paylaştı... Öğrenciler için 3 yeni uygulama
Kaymakam paylaştı... 24 gayrimenkulu olan da 1000 TL'ye başvurmuş
Ankara Büyükşehir Etimesgut'ta market açtı
30 ilde vaka sayısı 10'un altına düştü
Polis Akademisi, sahur vakti, POMEM sonuçlarını açıkladı
Memurlara avukatlık stajı imkanı geliyor
Anayasa Mahkemesi, polise verilen sanal takip yetkisini iptal etti
Sağlık Bakanlığı'ndan maske temini hakkında yeni duyuru
Erdoğan'dan 'yasağın esnetilmesi' talebine cevap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hz.Muhammed 4
dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen başka lider yoktur 2
isveç'e ambulans uçağı gönderilmesi 1
sgk'lı ve kamu çalışanlarına maske yok 1
eşcinselliğin lanetlenmesi ve zinanın haram oluşu 1
ekmek kokusu 3
kadir mısıroğlu 1
en güzel çay 1
ali el hemdan'ın vurulması 3
Gündemi sözlükten takip etmek 3
SON İLANLAR
Türkiye İhracat ve Kredi Bankası BT Uzman Yardımcısı alım ilanı
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Reşadiye Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 32 İşçi Alacak
Evciler Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sütçüler İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İşçi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 11 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 9 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam