Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
|30 Nisan 2020 19:07
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,38, dolar/TL yüzde 0,10, avro/TL yüzde 0,53 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 0,73 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 99.359,52, en yüksek 102.328,43 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,38 artarak 101.110,11 puandan tamamladı.
İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,73 kayıpla 383,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,70 azalışla 2.544,00 lira oldu. Geçen hafta 626,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 621,00 liraya geriledi.
Bu hafta, ABD doları yüzde 0,10 değer kazanımıyla 6,9890 lira ve avro yüzde 0,53 artışla 7,5850 lira oldu.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,69, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,60 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,12 ile hisse senedi fonları oldu.
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