1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,38, dolar/TL yüzde 0,10, avro/TL yüzde 0,53 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 0,73 değer kaybetti.
 30 Nisan 2020 19:07
Yazdır
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,38, dolar/TL yüzde 0,10, avro/TL yüzde 0,53 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 0,73 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 99.359,52, en yüksek 102.328,43 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,38 artarak 101.110,11 puandan tamamladı.

İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,73 kayıpla 383,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,70 azalışla 2.544,00 lira oldu. Geçen hafta 626,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 621,00 liraya geriledi.

Bu hafta, ABD doları yüzde 0,10 değer kazanımıyla 6,9890 lira ve avro yüzde 0,53 artışla 7,5850 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,69, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,60 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,12 ile hisse senedi fonları oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
15 Temmuz'dan sonra parasını dışarı götüren şimdi pişman oldu
30 Nisan 2020 09:01		 İşe dönüş planına büyük esnaf desteği
30 Nisan 2020 08:09
Üretici ve tüketicinin yüzü 'dijital pazarla' gülecek
30 Nisan 2020 07:59		 Koronavirüs ödeme alışkanlıklarını değiştirdi
30 Nisan 2020 07:30
Fed faiz kararını açıkladı
29 Nisan 2020 20:47		 Zingat, sağlık çalışanları için ev buluyor
29 Nisan 2020 20:00
Tekstilkent'te yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanacak
29 Nisan 2020 19:32		 Ekonomiye güven 'Kovid-19' ile geriledi
29 Nisan 2020 19:23
TESK bazı iş yerleri için öncelik istedi
29 Nisan 2020 10:32		 Yeni askeri güç medikal kuvvetler
29 Nisan 2020 08:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:27 - Ev hapsini üçüncü kez ihlal eden şahıs tutuklandı19:23 - Adana'da uçurtma uçurmak ve satmak yasaklandı19:19 - Bakanlık açıkladı! O teröristlerden 4'ü gri listede19:15 - Koronavirüs testi negatif çıktı, aynı gün hayatını kaybetti19:11 - 'Otomatik tutuklama' iddialarına yalanlama19:07 - Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi19:03 - Yeni sayılar açıklandı. Virüse yakalananların yarısı iyileşti18:59 - 81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü yendi18:57 - Kahramanların çocuklarına ömür boyu eğitim bursu18:53 - Adana'da uçurtma uçurmak ve satmak yasaklandı
18:49 - PKK'dan itiraf: Mehmetçik adım adım Kandil'e giriyor18:43 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri18:39 - Boşanmak isteyen karısını tornavidayla yaralayan şahıs tutuklandı18:36 - Fransa'da PSG şampiyon ilan edildi18:34 - Sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmetinin detayları açıklandı18:30 - Koronavirüsü yenip görevine dönen doktor: Kendinizi izole edin18:30 - Türkiye, Filistin'e 15 ton tıbbi yardım gönderiyor18:27 - RTÜK'ten FOX TV, TV8 ve Halk TV'ye ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
Bakan Selçuk paylaştı... Öğrenciler için 3 yeni uygulama
Kaymakam paylaştı... 24 gayrimenkulu olan da 1000 TL'ye başvurmuş
Ankara Büyükşehir Etimesgut'ta market açtı
30 ilde vaka sayısı 10'un altına düştü
Polis Akademisi, sahur vakti, POMEM sonuçlarını açıkladı
Memurlara avukatlık stajı imkanı geliyor
Anayasa Mahkemesi, polise verilen sanal takip yetkisini iptal etti
Sağlık Bakanlığı'ndan maske temini hakkında yeni duyuru
Erdoğan'dan 'yasağın esnetilmesi' talebine cevap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen başka lider yoktur 2
okulların ne zaman açılacağı sorunsalı 2
en güzel çay 1
fatih sultan süleyman 1
türkiye'nin abd'ye tıbbi malzeme yardımı yapması 2
hoşgörü 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 5
ekmek kokusu 3
geldik evde yoktunuz 3
sultan 2.abdülhamit 1
SON İLANLAR
Türkiye İhracat ve Kredi Bankası BT Uzman Yardımcısı alım ilanı
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Reşadiye Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 32 İşçi Alacak
Evciler Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sütçüler İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İşçi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 11 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 9 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam