'Otomatik tutuklama' iddialarına yalanlama
|30 Nisan 2020 19:11
|Yazdır
İstanbul Adalet Komisyon Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, "tutuklu sanıkların durumları incelenmeden otomatik tutukluluğa devam kararı" verildiğine ilişkin bazı sosyal medya platformlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "30 Nisan 2020 tarihinde sosyal medya platformlarında İstanbul Adliyesinde alınan Covid-19 tedbirlerinden sonra Ağır Ceza Mahkemelerinde tutuklu sanıkların durumları incelenmeden tutukluluklarının devamına karar verildiği ve İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki 30 Nisan tarihindeki bir duruşmada inceleme yapılmadan otomatik olarak tutukluluğun devamına karar verildiği iddiaları üzerine açıklama yapılmasında yarar görülmüştür" denildi.
Açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şu tespitlere yer verildi:
"Adliyemizde, Covid-19 virüsünden kaynaklı tedbirlerin uygulanmaya başlamasından (11 Mart 2020) bugüne kadar, İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerindeki tutuklu sanıkların tutukluluk durumları gözden geçirilerek 271 kişi tahliye edilmiş, iddia konusu İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince de bu süreçte 6 kişi tahliye edilmiştir. Bu itibarla bahis konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yeni sayılar açıklandı. Virüse yakalananların yarısı iyileşti
30 Nisan 2020 19:03
|Türkiye, Filistin'e 15 ton tıbbi yardım gönderiyor
30 Nisan 2020 18:30
|Bakan Koca, DSÖ'ye Türkiye'nin salgınla mücadeledeki başarısını anlattı
30 Nisan 2020 18:02
|Bakan Selçuk: Salgın, görünmez emeklerin görünür kılındığı bir dönem oldu
30 Nisan 2020 17:47
|CHP'li belediyelerden koronavirüsle mücadele için ortak deklarasyon
30 Nisan 2020 16:49
|AK Partili Çelik: Milli irade, Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi ile anılır
30 Nisan 2020 15:00
|Bakan Pakdemirli en çok kiraz üreten illeri açıkladı
30 Nisan 2020 14:31
|9 başlıkta virüs sonrası neler yapılacak raporu Erdoğan'a sunuldu
30 Nisan 2020 12:26
|İdlib'deki M4 kara yolunda 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesi tamamlandı
30 Nisan 2020 11:27
|Albayrak, '1 Milyon Yazılımcı' projesine başvuru sayısını açıkladı
30 Nisan 2020 10:11