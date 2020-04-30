Bakanlık açıkladı! O teröristlerden 4'ü gri listede
İçişleri Bakanlığı, son 2 günde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4'ünün Gri listede 500 bin TL'ye kadar ödülle aranan teröristler olduğunu açıkladı.
|30 Nisan 2020 19:19
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İçişleri Bakanlığı, son 2 günde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4'ünün Gri listede 500 bin TL'ye kadar ödülle aranan teröristler olduğunu açıkladı.
Yapılan açıklama şöyle;
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerince son 2 günde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4'ünün terörden arananlarda Gri Listede 500 bin TL'ye kadar ödülle yer alan; Munzur Gımgım kod adlı Mehmet Yalçın, Erdal kod adlı Adnan Avşar, Harun İslam kod adlı Ercan Tutar, Sipan Mardin kod adlı Hamit Ecer olduğu tespit edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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