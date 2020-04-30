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Bakanlık açıkladı! O teröristlerden 4'ü gri listede

İçişleri Bakanlığı, son 2 günde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4'ünün Gri listede 500 bin TL'ye kadar ödülle aranan teröristler olduğunu açıkladı.
 30 Nisan 2020 19:19
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Bakanlık açıkladı! O teröristlerden 4'ü gri listede

İçişleri Bakanlığı, son 2 günde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4'ünün Gri listede 500 bin TL'ye kadar ödülle aranan teröristler olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerince son 2 günde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4'ünün terörden arananlarda Gri Listede 500 bin TL'ye kadar ödülle yer alan; Munzur Gımgım kod adlı Mehmet Yalçın, Erdal kod adlı Adnan Avşar, Harun İslam kod adlı Ercan Tutar, Sipan Mardin kod adlı Hamit Ecer olduğu tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Anadolu Ajansı
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