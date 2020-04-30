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Ev hapsini üçüncü kez ihlal eden şahıs tutuklandı

Kütahya'da eski eşi Nesibe T.'yi tehdit ettiği gerekçesiyle ev hapsine çarptırılan Veysel Sarı, dışarı çıkıp yasağı üçüncü kez ihlal edince tutuklanarak cezaevine kondu.
 30 Nisan 2020 19:27
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Ev hapsini üçüncü kez ihlal eden şahıs tutuklandı

Kütahya'da fabrikada işçi olarak çalışan 1 çocuk annesi Nesibe T., 20 Nisan'da, 3 yıl önce boşandığı Veysel Sarı'nın evinin kapısına gelerek kendisini tehdit ettiği anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Nesibe T.'nin videoda kadın cinayetlerine kurban gitmek istemediğini belirterek yardım çağrısında bulunması üzerine Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Veysel Sarı hakkında gözaltına kararı çıkarıldı. Yakalanan Sarı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

3 KEZ EVDEN KAÇTI

Elektronik kelepçe takılı olan Veysel Sarı, Saray Mahallesi'ndeki evden yasağı üçüncü kez ihlal ederek kaçtı. Nesibe T.'yi koruma altına alan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir karayolu 2'nci kilometredeki Organize Sanayi kavşağında yaşanan kovalamaca sonucu Veysel Sarı'yı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Veysel Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
DHA
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