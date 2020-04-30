TBMM personeline iki kere tarama yapıldı

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, milletvekillerinin, Meclis Hastanesinde görevli bir doktorun Covid-19'a yakalanmasının ardından Meclis'te başka testi pozitif çıkan olup olmadığına ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Bilgiç, TBMM Hastanesine, Covid-19 için 'Hızlı antikor' testi temin edilmesinin ardından, Meclis'te görev yapan tüm personele iki kere tarama yapıldığını ve bu süreçte pozitif çıkan olmadığını söyledi. Bilgiç, ayrıca personelin forma giymesinin sağlandığı, hastanede giydiği kıyafetleri dışarıda kullanmasının da engellendiğini, hastane personeline enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından Covid-19 eğitimi verildiğini ve böylece personelin gelen hasta ve hasta yakınlarına Covid-19 ile ilgili doğru bilgilendirme yaptığını kaydetti.

Meclis Başkanvekili Bilgiç, koronavirüs ile mücadele kapsamında Meclis Destek Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde dezenfektan ekibi oluşturulduğunu da belirterek şöyle dedi:

"Makam araçları, makam odaları ve diğer mekanlar dezenfekte edildi. Meclis iç mekanların belli noktalarına el dezenfektanı konuldu. Tüm personele yeteri miktarda maske ve eldiven günlük dağıtılmaktadır. 3 ana giriş kapısındaki kart bankoları, ziyaretçi kabul salonu, turnikeler, personelin ve ziyaretçilerin yoğun kullandığı alanlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Girişlerde görevli personel tarafından ateş ölçümü yapılıyor. Ayrıca kapılara yerleştirilen termal kameralar vasıtasıyla uzaktan ölçüm sistemiyle gerekli kontroller sağlanmaktadır. Ateşi olan kişiler tespit edildiğinde 112 ile irtibat sağlanarak yönlendirme yapılmaktadır."