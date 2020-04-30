'Propolisi doktora danışmadan tüketmeyin'
|30 Nisan 2020 19:39
|Yazdır
"PROPOL ARILARIN BALI KORUMAK İÇİN ÜRETTİĞİ BİR MADDE"
Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi'nden Diyetisyen Hatice Kübra Bayer, kışın propolis tüketiminin oldukça önemli olduğuna değinerek "Propol, arıların genellikle kayın, karaağaç ve kozalaklı ağaçlardan toplayarak ürettiği ve kovan içi temizlikte ve kovanın yalıtımında kullandıkları bir maddedir. Arılar propolisi, peteklerin ağızlarını kapatmakta ve başka canlıların içeriye girmesine engel olmak amacıyla kullanırlar" dedi.
"UYGUN DOZDA BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR"
Özellikle gribal enfeksiyonlara karşı kullanılması gerektiğini belirten Bayer "Kışın gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla propolis kullanımını önemsiyorum. Ancak alerjik reaksiyonlara karşı mutlaka hekime danışılarak ve uygun dozda kullanılmasını tavsiye ederim" ifadelerine kullandı. Öte yandan Bayer, karbonhidratsız beslenmede şeker tüketiminin artabileceğine işaret ederek "Düzenli ve dengeli beslenme programı ile kompleks karbonhidrat alımı şekerli besinlere olan isteğimizi baskılar. Bunun haricinde yumurta, yulaf, mevsim yeşillikleri, baklagiller, karnabahar, brokoli, tarçın, badem gibi besinler iştahı kontrol etmemize yardımcı olur" değerlendirmesinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yüksek tansiyon hastalarına 'sahur' uyarısı
29 Nisan 2020 21:23
|Vitamin zengini besinlerle beslenin: Sahuru atlamayın
29 Nisan 2020 07:46
|Bakanlıktan pandemi sürecinde oruç tutanlara beslenme önerileri
28 Nisan 2020 11:13
|Demir döküm tencere, demir eksikliğine iyi geliyor!
26 Nisan 2020 18:35
|Ramazan planlı beslenmeyle sağlığa sağlık katıyor
25 Nisan 2020 19:26
|Ramazan ayında koronavirüse karşı 6 önemli kural
25 Nisan 2020 19:10
|Uzmanından iftar ve sahurda beslenme önerileri
23 Nisan 2020 21:16
|Diyabet hastalarına iftar ile sahur arasında ara öğün önerisi
23 Nisan 2020 19:52
|Koronavirüs sürecinde sağlıklı beslenmenin anahtarı '3 çeyrek' modeli
22 Nisan 2020 11:11
|Ramazan sofralarında 'israftan kaçının' uyarısı
21 Nisan 2020 21:41