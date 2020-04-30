GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcılığı'na atama
GÜBRETAŞ, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Osman Küçükçınar'ın başladığını duyurdu.
|30 Nisan 2020 20:18
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GÜBRETAŞ, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Osman Küçükçınar'ın başladığını duyurdu.
GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda şunlar kaydedildi:
"Şirketimizde, 24 Eylül 2018 tarihinden bu yana Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Levent Serttaş bugün itibarıyla, kendi isteği ile şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır. Yönetim Kurulumuzun kararı ile Osman Küçükçınar, şirketimizde Finans'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır."
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