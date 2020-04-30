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Koronavirüs tedavisi tamamlanan hemşire taburcu edildi

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hemşire alkışlarla evine uğurlandı.
 30 Nisan 2020 20:23
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Koronavirüs tedavisi tamamlanan hemşire taburcu edildi

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hemşire alkışlarla evine uğurlandı.

Kovid-19 testleri pozitif çıkan ve Kastamonu Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan 43 yaşındaki Nilay Topçu, aynı hastanede tedavi altına alındı.

Testlerinin negatif çıkmasının ardından tedavisine son verilen Topçu, sağlık çalışanı arkadaşlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Nilay Topçu'nun taburcu edildiği sırada duygulandığı görüldü.
Anadolu Ajansı
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