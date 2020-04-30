Bakan Soylu'nun başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı

ÜNİVERSİTE, EN SON TABAN PUAN 88 İKEN 63 PUANLA FİZYOTERAPİST ALDI Pamukkale Üniversitesi herhangi bir resmi kurum tarafından verilmeyen sertifikaları da isteyince, 2020/5 alımlarında taban puanlar 88 olmasına rağmen, Fizyoterapist kadrosuna 63 puanla alım yaptı.