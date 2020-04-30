Koronavirüse yakalanan ünlü sanatçıdan yeni haber
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Esra Balamir tedavi altına alınmıştı. Esra Balamir'den sevindiren haber geldi.
|30 Nisan 2020 21:09
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Sunucu ve manken Esra Balamir, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Balamir, "İnşallah bir sonraki testim negatif çıkacak, bunu ümit ediyorum. Her geçen gün daha da iyileştiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Bir süredir evde tedavi gören Balamir, bugün yaptığı paylaşımla 3. kez yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.
Balamir, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Çok şükür, sonunda negatif oldu sonuç. Bu süreçte bana dua eden, merak eden herkesten Allah razı olsun."
Takipçilerinden Esra Balamir'e çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.
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