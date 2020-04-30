Ünlü oyuncunun yardım talebine Bakanlıktan jet yanıt
|30 Nisan 2020 21:22
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Yasak Elma oyuncusu Eda Ece, kendisine yardımcı olan çalışanın epilepsi hastası 11 yaşındaki oğlu için Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi.
Eda Ece, Twitter hesabından, "Benim evimde çalışan ablanın 11 yaşındaki çocuğu epilepsi hastası. İlacını almak için başvurmuşlar ama sanırım dünyanın içinde bulunduğu bu olağanüstü halden dolayı yurt dışından ilaç gelemiyor. 55 gün olmuş. Doktoru eldeki ilaçları vermiş bitmiş, bir süredir tamamen ilaçsız kaldı" yazdı.
"YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİM"
Bakanlık, bu tweet üzerine hızlıca dönüş yaptı ve hastanın iletişim bilgilerini talep etti.
Sağlık Bakanlığı'nın hızlı geri dönüşü sonrası Ece bir paylaşım daha yaptı ve şunları ifade etti: "Hızlı cevabınız için sağlıklı çözüm yürekten teşekkür ederim. Ve bu tweetin görülmesi için paylaşan buradaki insanlara da teşekkür ederim. Umarım bir an önce hallolur."
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