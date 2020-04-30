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Bolu'da 5 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Bolu'da sağlık personeli tarafından yapılan son filyasyon testleri neticesinde 5 kişide Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
 30 Nisan 2020 21:36
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Bolu'da 5 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Bolu'da sağlık personeli tarafından yapılan son filyasyon testleri neticesinde 5 kişide Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koranavirüs Kovid-19 ile mücadelenin ülke genelinde olduğu gibi Bolu'da da etkin şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Mücadele neticesinde olumlu ve başarılı sonuçlar alındığı vurgulanan açıklamada, "Unutmamak gerekir ki güzel günlerin ışığını görmüş olmamız tehlikenin geçtiği anlamına gelmemektedir. Bilakis virüsün salgın tehlikesi ilimizde tüm hızıyla devam etmektedir. Nitekim sağlık personelimiz tarafından yapılan son filyasyon testleri neticesinde 5 vatandaşımızda Kovid-19 testi pozitif saptanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bolu'da iyimser tablonun devam edebilmesi için alınan tedbirlere herkesin aynı hassasiyetle uymaya devam etmesinin büyük önem arz ettiği belirtildi.

Açıklamada, alınan tedbirlere uymayanlar hakkında yasal işlemler yapılacağı, Sağlık Bakanlığı ve Valilik tarafından konulan tedbirlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu kurumları ve diğer ilgililerce uygulanmasına aynen devam edileceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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