Hastaneden kaçan koronavirüs hastası bankada yakalandı
|30 Nisan 2020 21:51
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Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören C.K. isimli kişi hastaneden kaçıp bankada para çekerken yakalandı.
HASTANEDEN KAÇTI, BANKADA YAKALANDI
Alınan bilgiye göre, Kovid-19 şüphesiyle geldiği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, bir süredir koronavirüs tedavisi gören C.K. isimli şahsın hastaneden ayrılması üzerine, yetkililer durumu polis ekiplerine bildirdi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu, C.K'nın Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde para çektiği tespit edildi.
TEKRAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri çevrede önlem alarak şahsı ambulansa bindirdi. C.K, tedavisi için yeniden Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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