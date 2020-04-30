Türkiye IMF'den para alacak mı? Murat Uysal yanıtladı
|30 Nisan 2020 21:56
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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyon raporu sunumu sonrası, ekonomist ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ilgili soruya da yanıt verenUysal, IMF ile herhangi bir kaynak ve swap girişimi olmadığını söyledi.
Uysal IMF hakkında şunları söyledi:
"IMF bu dönemde üyesi olduğumuz bir kurum, son dönemde etkin olmaya çalışıyoruz G20 ve IMF merkez bankaları arasında. Teknik destek katkı verme noktasında adımlarımız var. IMF ile kaynak ve swap hattı girişimimiz yok.
"İKİNCİ YARIDAN İTİBAREN TOPARLANMA SÜRECİNE GİRECEĞİZ"
Çıktı açığı ikinci çeyrek itibarıyla ciddi oranda genişlediğini görüyoruz olağanüstü dönemde tahmin yürütmenin zorluğunu söylemiştim. Türkiye'deki normalleşme ve toparlanmanın dışında Avrupa ve dünyadaki diğer ülkelerin normalleşmesi de bizi doğrudan etkileyen konu. İç talebin daha güçlü ve hızlı toparlanmasını bekliyoruz. Bununla birlikte çeyrekler itibariyle büyümenin nasıl seyredeceği dışarıdaki ülkelerin gelişmesine bağlı. Bütün bunları değerlendirdiğimizde tahmin belirsizliği yüksek. İkinci yarıdan itibaren öncelikle iç talepten başlamak üzere kademeli toparlanma sürecine gireceğiz."
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