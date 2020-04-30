101 yaşında koronavirüsü yendi alkışlarla taburcu oldu
|30 Nisan 2020 22:11
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Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Ömer Dinler, 19 Nisan'da yüksek ateş ve nefes darlığı şikayeti ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Dinler'in yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Hastanede 10 gün tedavi gören Dinler, testlerinin negatif çıkması üzerine dün taburcu edildi.
Sağlık personelinin alkışlarıyla hastaneden uğurlanan Ömer Dinler, "Allah sizden razı olsun, vazifeniz hayırlı olsun. Sizler Peygamber'e komşu olacaksınız" diye dua etti.
Dinler, 14 gün boyunca kendisini izole etmesi için hazırlanan eve getirildi. Dinler, izolasyon süresince kalacağı yerde de balonlarla, alkışlarla ve şarkılarla karşılandı. Ömer Dinler'i kapıda karşılayalar, gitar eşliğinde 'Bir Şarkısın Sen' şarkısını söyledi. Ömer Dinler de "Sizler Peygamber'e komşu olacaksınız, vazifeniz hayırlı olsun. Allah devletimizin yardımcısı olsun. Allah hükümetimize kuvvet versin" dedi.
Ömer Dinler, 14 günlük izolasyonun ardından Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalmaya devam edecek.
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