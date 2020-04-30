SPK'dan, 20 siteye erişim engeli talebi
|30 Nisan 2020 22:21
|Yazdır
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 20 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.
Açıklamaya göre ilgili siteler şunlar:
"https://www.3troyforex.com, https://www.liberalfxtr3.com, https://www.liberalfx12.com, https://www.balansfx19.com, https://forextr8.com, https://www.trendfx32.com, https://www.ekolfx55.com, https://hizlifx26.com, https://www.klasfx48.com, https://forexhesapac23.co, http://uzmanfx21.org, https://www.uzmanfx32.net, https://gannmarkets20.com, https://www.demoforeks19.com, https://www.phaseforex19.com, https://www.zesforex-tr.com, https://24galafx.com, https://asforex44.com, https://www.olivemarkets32.com, https://amoffer.me."
SPK haftalık bültenine göre kurul ayrıca, Sodaş Sodyum Sanayii'nin 9 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2 milyar 220 milyon 215 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 72 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Nurol Yatırım Bankası'nın 600 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Boğaziçi Varlık Yönetim'in 30 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu ve Vakıf Finansal Kiralama'nın 500 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
Kurul, Aktif Yatırım Bankası 1 No'lu Varlık Finansmanı Fonu'nun 800 milyon lira tutarındaki Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler başvurusunu, Halk Varlık Kiralama'nın 2 milyar lira tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası başvurusunu da onayladı.
SPK, Işık Menkul Değerler'e 26 bin 49 lira, KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM'ye 38 bin 308 lira idari para cezası uygulanmasına, Marka Yatırım Holding ile ilgili yapılan inceleme sonucunda 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye IMF'den para alacak mı? Murat Uysal yanıtladı
30 Nisan 2020 21:56
|Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
30 Nisan 2020 21:46
|Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
30 Nisan 2020 19:07
|15 Temmuz'dan sonra parasını dışarı götüren şimdi pişman oldu
30 Nisan 2020 09:01
|İşe dönüş planına büyük esnaf desteği
30 Nisan 2020 08:09
|Üretici ve tüketicinin yüzü 'dijital pazarla' gülecek
30 Nisan 2020 07:59
|Koronavirüs ödeme alışkanlıklarını değiştirdi
30 Nisan 2020 07:30
|Fed faiz kararını açıkladı
29 Nisan 2020 20:47
|Zingat, sağlık çalışanları için ev buluyor
29 Nisan 2020 20:00
|Tekstilkent'te yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanacak
29 Nisan 2020 19:32