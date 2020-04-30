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SPK'dan, 20 siteye erişim engeli talebi

Kurul, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 20 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı
 30 Nisan 2020 22:21
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SPK'dan, 20 siteye erişim engeli talebi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 20 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Açıklamaya göre ilgili siteler şunlar:

"https://www.3troyforex.com, https://www.liberalfxtr3.com, https://www.liberalfx12.com, https://www.balansfx19.com, https://forextr8.com, https://www.trendfx32.com, https://www.ekolfx55.com, https://hizlifx26.com, https://www.klasfx48.com, https://forexhesapac23.co, http://uzmanfx21.org, https://www.uzmanfx32.net, https://gannmarkets20.com, https://www.demoforeks19.com, https://www.phaseforex19.com, https://www.zesforex-tr.com, https://24galafx.com, https://asforex44.com, https://www.olivemarkets32.com, https://amoffer.me."

SPK haftalık bültenine göre kurul ayrıca, Sodaş Sodyum Sanayii'nin 9 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2 milyar 220 milyon 215 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 72 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Nurol Yatırım Bankası'nın 600 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Boğaziçi Varlık Yönetim'in 30 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu ve Vakıf Finansal Kiralama'nın 500 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Aktif Yatırım Bankası 1 No'lu Varlık Finansmanı Fonu'nun 800 milyon lira tutarındaki Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler başvurusunu, Halk Varlık Kiralama'nın 2 milyar lira tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası başvurusunu da onayladı.

SPK, Işık Menkul Değerler'e 26 bin 49 lira, KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM'ye 38 bin 308 lira idari para cezası uygulanmasına, Marka Yatırım Holding ile ilgili yapılan inceleme sonucunda 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
Anadolu Ajansı
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