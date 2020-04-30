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Ülke genelinde bir hafta yağış etkili olacak

Marmara bölgesinin genelinde bir hafta boyunca yağışın etkili olacağı bildirildi.
 30 Nisan 2020 22:33
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Ülke genelinde bir hafta yağış etkili olacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ'ın bugün yağışlı sistemin etkisine girdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu sistem yarın bölgemizin doğu bölümünde (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yağışlara neden olurken, 2 Mayıs Cumartesi günü Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı sistemin gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar yağışın bölge genelinde (İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) görülmesi beklenirken 6 Mayıs Çarşamba gününden itibaren ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin daha etkisine gireceği ve hafta sonuna kadar yağışların bölge genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor."

Etkili sağanağa rağmen hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı vurgulanan açıklamada, "Sıcaklığın bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Mayıs ayında görülecek gök gürültülü sağanağın, ısınmayla birlikte genellikle öğle saatlerinden sonra meydana gelmesi ve zaman zaman şiddetli olması beklendiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin yayınlayacağı meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir." ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da ise yağışın 2 Mayıs'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı aktarılan açıklamada, "Yağışın pazar ve pazartesi günleri de etkili olacağı tahmin ediliyor. Salı günü yağış ara verirken, çarşamba gününden itibaren tekrar başlayacak ve hafta sonuna kadar etkili olacak. Rüzgarın güneybatı yönünden esmesi ve hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor." denildi.

Anadolu Ajansı
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