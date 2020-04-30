Şehit Uzman Çavuş Yılmaz Güneş toprağa verildi

Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Güneş için ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin naaşının başında askerler nöbet tuttu.

Şehidin annesi Aysel, babası Emin Güneş, törene şehit eşinin üniformasını giyerek gelen Gülnur Ortakçı Güneş ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Namazın ardından cenaze arabasına konulan şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü.

Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bazı milletvekilleri ile Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da katıldı.

Tunceli'de, 17 Mart'ta JAK timlerinin, Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görevleri öncesi yaptıkları tatbikatta botun devrilmesiyle suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu. 44 gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından kaybolan Güneş'in naaşına ulaşılmıştı.

"Allah razı olsun hepsinden kardeşleri gibi gördüler"

Şehidin ağabeyi Mehmet Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin çok sevdiği ve çevresindekiler için elinden geleni yapan kardeşinin, üzerindeki şanlı üniformayı her zaman gururla taşıdığını belirtti.

Bütün komutanları tarafından da çok sevilen kardeşinin Elazığ'daki deprem faaliyetlerinde görev aldığını anlatan Güneş şöyle devam etti:

"Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde FETÖ'cü askerler ile çatışarak yaralanmıştı.15 Temmuz'daki mücadelesinden dolayı Cumhurbaşkanlığımız tarafından ödül verilmişti. Şırnak'ta 2009 yılında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada da yaralanarak yaklaşık 3 ay askeri hastanede tedavi görmüştü. Bizlerin üzülmemesi için o olayı da saklamıştı."

Kardeşinin bulunması için Munzur Çayı'ndaki arama kurtarma çalışmalarına katılanlara teşekkür eden Güneş, "Ordumuz aile olarak bizlere, askerine sahip çıktı. Başta Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) olmak üzere devletimiz 44 gün boyunca ellerinden geleni fazlasıyla yaptı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bizzat çalışmalara katıldı. Onlara teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun hepsinden kardeşleri gibi gördüler." dedi.

15 Temmuz kahramanıydı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 1984'te dünyaya gelen şehit Güneş, 2004'te girdiği Uzman Jandarma Okulunu başarı ile tamamlayıp sırasıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara Jandarma Komando Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı emrinde görev yaptı, 2019'da Tunceli İl Komutanlığı emrine JAK tim elemanı olarak atandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Ankara Jandarma Komando Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı emrinde görev yapan Güneş, FETÖ'cü askerler ile çatıştığı sırada yaralandı.

Güneş, darbe girişiminin yaşandığı gece gösterdiği kahramanlıktan ötürü eşi Gülnur Ortakçı Güneş ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla verilen resepsiyona davet edildi.

Şehidin eşi Gülnur Ortakçı Güneş ise Twitter hesabından şehit eşi ve silah arkadaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile resepsiyonda çektirdikleri hatıra fotoğraflarını paylaştı.