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Yapılan ankete göre Türkiye'de en cok güvenilen isimler

Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin yaptığı son ankette performansı beğenilen liderler arasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sürprizi yaşandı. 1500 kişi ile yapılan araştırmada Bakan Koca, yüzde 48 oy ile zirvede yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 47,8 ile ikinci sıraya yerleşti.
 30 Nisan 2020 23:00
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Yapılan ankete göre Türkiye'de en cok güvenilen isimler

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yapılan ankette en beğenilen liderler arasında ilk sırada yer aldı.

Murat Sarı'nın sahibi olduğu Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi 9 Mart -2 Nisan 2020 tarihleri arasında 1500 kişi ile görüşerek kamuoyu araştırması yaptı. Yapılan araştırma 503 ilçe, 87 seçim çevresi ve 81 ilde gerçekleştirildi.

FAHRETTİN KOCA LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Konsensus'un araştırmasında performansı beğenilen liderler arasında Fahrettin Koca sürprizi yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüzde 48 beğenilme oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da geçerek birinci sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ankette yüzde 47,8 oy aldı.

MANSUR YAVAŞ'TAN REKOR YÜKSELİŞ

Öte yandan performansı beğenilen liderler arasında 3 ve 4. sırayı CHP'li belediye başkanları aldı 3. sırada yüzde 43 ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer alırken 4. sırada ise yüzde 41.4 ile Mansur Yavaş yer aldı. Eylül 2019'da yapılan ankette Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın beğenilme oranı yüzde 25,5 olarak ölçülmüştü.

SÜLEYMAN SOYLU DA YÜKSELİŞTE

Yapılan ankette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yüzde 38,7 ile 5 sırada yer aldı. Soylu, Şubat 2020'de yapılan araştırmada yüzde 33,4 oy almıştı. Soylu, böylece bir ay arayla yapılan iki araştırmada beğenilme oranını 5 puan artırmış oldu.
Memurlar.Net
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