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Almanya'da Kovid-19'dan ölen Türklerin sayısı 135'e çıktı

Almanya'da son 24 saatte 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 135'e yükseldi.
 30 Nisan 2020 23:06
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Almanya'da Kovid-19'dan ölen Türklerin sayısı 135'e çıktı

Almanya'da son 24 saatte 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 135'e yükseldi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Nürnberg, Hannover, Münih ve Kiel bölgelerinden 5 Türk Kovid-19 nedeniyle vefat etti.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitiren Türklerin sayısı 135'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 162 bin 530'a, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 572'ye çıktı.
Anadolu Ajansı
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