İstanbullular 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına hazır
İBB verilerine göre, kentte trafik yoğunluğu yüzde 6'ya kadar geriledi- Genelge kapsamındaki kısıtlama, bugün saat 00.00 itibarıyla başlayıp, 3 Mayıs gecesi 00.00'da sona erecek
|30 Nisan 2020 23:11
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İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 1-3 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar alışverişlerini tamamladı.
Market ve manavlarda son ana kadar alışverişe gelmeye devam eden vatandaşlar, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hazırlıklarını yaptı.
Şehrin meydanlarının ve işlek caddelerinin, akşamın ilerleyen saatlerinde sakinleştiği gözlenirken, İBB'nin mobil uygulama verilerine göre 23.00 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 6'ya düştü.
Genelge kapsamındaki kısıtlama, bugün saat 00.00 itibarıyla başlayıp, 3 Mayıs gecesi 00.00'da sona erecek.
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