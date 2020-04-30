Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil

VALİ, BAŞSAVCI, BELEDİYE BAŞKANININ EŞLERİ AYLIKSIZ İZİNLİ OLMALI! Taşrada, Vali, belediye başkanı, başsavcı gibi üst düzey personelin eşlerinin öğretmen, sağlık personeli olarak görev yapıyor olması sorun oluşturmaktadır. Bir Vali eşi, memur olarak görev yaptığında ayrıcalık talebinde bulunmasa dahi toplum algısı ve durumdan vazife çıkarma hali karşısında etkin bir şekilde görevin yerine getirilmesi çok zordur. Sorunun çözümü için 657 sayılı Kanunun 72. maddesinde yer alan düzenlemeye uygun olarak, aylıksız izin veya aylığın %25 ila %50'si arasında ödenmesi suretiyle izinli sayılması düşünülebilir.