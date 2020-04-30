Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
|30 Nisan 2020 23:23
|Yazdır
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ''insan yapımı'' olmadığı ve ''genetiğiyle oynanmadığı'' sonucuna ulaştığını açıkladı.
DNI'dan yapılan açıklamada, İstihbarat Topluluğu, Kovid-19 virüsünün insan yapımı veya genetik olarak değiştirilmediğine dair bilimsel verilerle hemfikir.'' ifadesine yer verildi.
Açıklamada, "salgının kaynağının enfekte hayvanlarla temas ya da bir Çin laboratuvarında kaza sonucu ortaya çıkıp çıkmadığının ise araştırıldığı" belirtildi.
Trump yönetimi, virüsün kaynağının Çin'in Vuhan kentindeki bir bulaşıcı hastalık laboratuvarı olabileceğini iddia etmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, virüsün nereden çıktığının kesin olarak belirlenebilmesi için Çin'e, dışarıdan uzmanların Vuhan'daki laboratuvara girmesine izin vermesi çağrısı yapmıştı.
Pompeo, ''Vuhan Viroloji Enstitüsünün vahşi hayvan pazarından sadece birkaç kilometre uzakta olduğunu biliyoruz.'' ifadesini kullanmıştı.
Çinli yetkililer ise söz konusu iddiaların ''asılsız'' olduğunu belirtmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Rusya Başbakanı'nın virüs testi pozitif çıktı
30 Nisan 2020 20:10
|Fransa'da PSG şampiyon ilan edildi
30 Nisan 2020 18:36
|Virüsle mücadelede umutlandıran gelişme... Haziran'da hazır
30 Nisan 2020 18:05
|Dünyanın en zengin 10 insanının serveti, koronavirüse rağmen arttı
30 Nisan 2020 13:39
|ABD'nin Avrupa Komutanlığından Türkiye'ye teşekkür
30 Nisan 2020 12:36
|'Pentagon'un görüntülerindeki cisimler askeri casus uydu olabilir'
30 Nisan 2020 11:14
|Avrupa 'Covid pasaportu'nu tartışıyor
30 Nisan 2020 07:48
|Umut veren haber: Dünya genelinde 1 milyon kişi iyileşti
30 Nisan 2020 06:45
|Wall Street Journal: ABD'de 100 bin ek ceset torbası satın alındı
30 Nisan 2020 03:07
|DSÖ: Koronavirüse ilişkin dünyayı hızlı şekilde uyardık
29 Nisan 2020 21:03