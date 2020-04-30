ABD'den Türkiye'ye tıbbi malzeme yardımı teşekkürü
|30 Nisan 2020 23:36
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar'ın, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek amacıyla ABD'ye gönderdiği tıbbi malzeme yardımı için teşekkür ettiğini bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Azar ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.
Bakan Koca, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ABD'ye yapılan tıbbi malzeme yardımı için teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin aldığı tedbirlerle tedavide geliştirdiğimiz yöntemleri detaylı olarak anlattık." paylaşımını yaptı.
- Malzemelerin Türkiye'den tedariği için ortak çalışma kararı
Sağlık Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada da iki ülkenin Kovid-19'la mücadelede yürüttüğü bilimsel çalışmalar, tedavi yöntemleri, aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
Fahrettin Koca'nın, Türkiye'nin erken dönemde aldığı tedbirleri ve tedavide geliştirdiği yöntemleri detaylı olarak anlattığı, Azar'ın da bu tecrübe paylaşımı için teşekkür ederek, Türk ve Amerikalı bilim insanlarının ortak çalışmalar yapmasının faydalı olacağını söylediği belirtildi.
Açıklamada, iki bakanın maske, tulum, dezenfektan, yerli solunum cihazı, eldiven gibi tıbbi cihaz ve malzemelerin Türkiye'den tedariğinin önümüzdeki süreçte de devamı için ortak çalışma kararı aldığı da kaydedildi.
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