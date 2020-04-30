1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kumar oynamak için gittikleri ormanda polise yakalandılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri yaptıkları kontroller sırasında ormanlık alandaki konteynıra baskın düzenleyerek kumar oynayan 4 kişiyi yakaladı. Zanlılara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için ayrı ayrı ceza kesilirken haklarında soruşturma başlatıldı.
 30 Nisan 2020 23:42
Yazdır
Kumar oynamak için gittikleri ormanda polise yakalandılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri yaptıkları kontroller sırasında ormanlık alandaki konteynıra baskın düzenleyerek kumar oynayan 4 kişiyi yakaladı. Zanlılara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için ayrı ayrı ceza kesilirken haklarında soruşturma başlatıldı.

Olay, Kışla Mahallesi Osman Tepe mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine ışıkları yanan konteynıra baskın düzenledi. Yapılan baskında M.T., M.P., H.T. ve A.G. isimli 4 kişinin masada kumar oynadıkları tespit edildi. Polis 4 kişiyi kumar oynarken yakalarken, masada bulunan 800 TL'ye el koydu. Yakalanan 4 kişi hakkında adli soruşturma başlatılırken, sosyal mesafe kuralına uymamaktan her birine ayrı ayrı ceza kesildi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde şu ana kadar bir çok kumar operasyonu yaparken, operasyonların bundan sonrada devam edeceği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cezaevine girmemek için sürekli hamile kaldıkları ortaya çıktı
30 Nisan 2020 21:01		 Profesör, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
30 Nisan 2020 20:43
Boşanmak isteyen karısını tornavidayla yaralayan şahıs tutuklandı
30 Nisan 2020 18:39		 Samsunda silahla kadını öldürüp eşini ağır yaralayan zanlı tutuklandı
30 Nisan 2020 17:55
Otogarda 'sahte seyahat belgesi' pazarlığı
30 Nisan 2020 15:07		 Korona şüphesine dayanamayıp intihar etti
30 Nisan 2020 14:12
Cinsel istismar suçundan yattığı cezaevinde kendini astı
30 Nisan 2020 13:11		 Altun'un ikamet adresi ve fotoğrafının paylaşan gazeteciler ifadeye geldi
30 Nisan 2020 13:00
Zimmetine para geçiren bankacının 12 yıl hapsi istendi
30 Nisan 2020 11:40		 Miras yüzünden babasına kızan kadın, çekiçle ATM'leri parçaladı
30 Nisan 2020 09:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:16 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:03 - Vali, başsavcı, belediye başkanının eşleri aylıksız izinli olmalı!00:02 - 31 ilde 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı00:01 - 1 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları23:48 - Dışişleri: BAE yönetimini haddini bilmeye davet ediyoruz23:42 - Kumar oynamak için gittikleri ormanda polise yakalandılar23:36 - ABD'den Türkiye'ye tıbbi malzeme yardımı teşekkürü23:30 - Ramazan'da okunacak kitaplar!23:30 - Snapchat'te tanıştığı kişi, genç kıza kabusu yaşattı!23:23 - Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
23:17 - En hüzünlü doğum günü kutlaması! Çocuğuna sarılamadı23:11 - İstanbullular 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına hazır23:06 - Almanya'da Kovid-19'dan ölen Türklerin sayısı 135'e çıktı23:00 - Yapılan ankete göre Türkiye'de en cok güvenilen isimler22:53 - 'Avrupa ölüme terk ederken, bizler gözümüz gibi bakıyoruz'22:48 - Bu ilimizde son 5 gündür pozitif vaka görülmedi22:43 - Koronavirüsü yenen Sağlık Müdürü görevine başladı22:38 - Şehit Uzman Çavuş Yılmaz Güneş toprağa verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
20-65 yaş arasında birisi olarak Maske alabildiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Vali, başsavcı, belediye başkanının eşleri aylıksız izinli olmalı!
31 ilde 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
1 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
okulların ne zaman açılacağı sorunsalı 1
Hz.Muhammed 4
şu an çalan şarkı 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 5
eşcinselliğin lanetlenmesi ve zinanın haram oluşu 1
geldik evde yoktunuz 3
sultan 2.abdülhamit 1
fransa ligi 2019/2020 sezonunun bitirilmesi 1
koronanın bize öğrettikleri 4
Hayat bir gündür o da bugündür 4
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam