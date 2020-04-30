Kumar oynamak için gittikleri ormanda polise yakalandılar
|30 Nisan 2020 23:42
|Yazdır
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri yaptıkları kontroller sırasında ormanlık alandaki konteynıra baskın düzenleyerek kumar oynayan 4 kişiyi yakaladı. Zanlılara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için ayrı ayrı ceza kesilirken haklarında soruşturma başlatıldı.
Olay, Kışla Mahallesi Osman Tepe mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine ışıkları yanan konteynıra baskın düzenledi. Yapılan baskında M.T., M.P., H.T. ve A.G. isimli 4 kişinin masada kumar oynadıkları tespit edildi. Polis 4 kişiyi kumar oynarken yakalarken, masada bulunan 800 TL'ye el koydu. Yakalanan 4 kişi hakkında adli soruşturma başlatılırken, sosyal mesafe kuralına uymamaktan her birine ayrı ayrı ceza kesildi.
Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde şu ana kadar bir çok kumar operasyonu yaparken, operasyonların bundan sonrada devam edeceği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Cezaevine girmemek için sürekli hamile kaldıkları ortaya çıktı
30 Nisan 2020 21:01
|Profesör, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
30 Nisan 2020 20:43
|Boşanmak isteyen karısını tornavidayla yaralayan şahıs tutuklandı
30 Nisan 2020 18:39
|Samsunda silahla kadını öldürüp eşini ağır yaralayan zanlı tutuklandı
30 Nisan 2020 17:55
|Otogarda 'sahte seyahat belgesi' pazarlığı
30 Nisan 2020 15:07
|Korona şüphesine dayanamayıp intihar etti
30 Nisan 2020 14:12
|Cinsel istismar suçundan yattığı cezaevinde kendini astı
30 Nisan 2020 13:11
|Altun'un ikamet adresi ve fotoğrafının paylaşan gazeteciler ifadeye geldi
30 Nisan 2020 13:00
|Zimmetine para geçiren bankacının 12 yıl hapsi istendi
30 Nisan 2020 11:40
|Miras yüzünden babasına kızan kadın, çekiçle ATM'leri parçaladı
30 Nisan 2020 09:37