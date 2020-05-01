1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

31 ilde 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
 01 Mayıs 2020 00:02
Yazdır
31 ilde 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

1 MAYIS'TA MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK OLACAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız araç kullanabilir) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu'nun başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı
30 Nisan 2020 20:57		 Depremzedeler için yapılan konutlar yıl sonunda hazır olacak
30 Nisan 2020 20:37
GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcılığı'na atama
30 Nisan 2020 20:18		 TBMM personeline iki kere tarama yapıldı
30 Nisan 2020 19:31
RTÜK'ten FOX TV, TV8 ve Halk TV'ye ceza
30 Nisan 2020 18:27		 Başakşehir-Kayaşehir metro hattını Bakanlık yapacak
30 Nisan 2020 18:12
'Koronavirüs Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu' kuruldu
30 Nisan 2020 15:16		 MB: Kredi piyasasındaki gelişmeler yakından izlenecek
30 Nisan 2020 15:14
Cumhurbaşkanlığı, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini paylaştı
30 Nisan 2020 15:11		 Tapu birimlerinde, Covid-19 dolaysıyla yeni tedbirler alındı
30 Nisan 2020 15:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:16 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:03 - Vali, başsavcı, belediye başkanının eşleri aylıksız izinli olmalı!00:02 - 31 ilde 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı00:01 - 1 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları23:48 - Dışişleri: BAE yönetimini haddini bilmeye davet ediyoruz23:42 - Kumar oynamak için gittikleri ormanda polise yakalandılar23:36 - ABD'den Türkiye'ye tıbbi malzeme yardımı teşekkürü23:30 - Ramazan'da okunacak kitaplar!23:30 - Snapchat'te tanıştığı kişi, genç kıza kabusu yaşattı!23:23 - Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
23:17 - En hüzünlü doğum günü kutlaması! Çocuğuna sarılamadı23:11 - İstanbullular 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına hazır23:06 - Almanya'da Kovid-19'dan ölen Türklerin sayısı 135'e çıktı23:00 - Yapılan ankete göre Türkiye'de en cok güvenilen isimler22:53 - 'Avrupa ölüme terk ederken, bizler gözümüz gibi bakıyoruz'22:48 - Bu ilimizde son 5 gündür pozitif vaka görülmedi22:43 - Koronavirüsü yenen Sağlık Müdürü görevine başladı22:38 - Şehit Uzman Çavuş Yılmaz Güneş toprağa verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
20-65 yaş arasında birisi olarak Maske alabildiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Vali, başsavcı, belediye başkanının eşleri aylıksız izinli olmalı!
31 ilde 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
1 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
30.04.2020 muğla depremi 1
geldik evde yoktunuz 3
türkiye'nin abd'ye tıbbi malzeme yardımı yapması 2
fransa ligi 2019/2020 sezonunun bitirilmesi 1
Hz.Muhammed 4
koronanın bize öğrettikleri 4
dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen başka lider yoktur 2
okulların 1 haziran'a kadar ertelenmesi 4
mhp'nin sosyal medyayla ilgili kanun teklifi 1
fatih sultan süleyman 1
SON İLANLAR
Türkiye İhracat ve Kredi Bankası BT Uzman Yardımcısı alım ilanı
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Reşadiye Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 32 İşçi Alacak
Evciler Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sütçüler İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İşçi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 11 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 9 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam