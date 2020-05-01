31 ilde 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
|01 Mayıs 2020 00:02
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koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
1 MAYIS'TA MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK OLACAK MI?
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız araç kullanabilir) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
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