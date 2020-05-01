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Libya'da bir şehir daha Hafter'den desteğini çekti

Libya'nın Sebha kenti sakinleri ortak bir açıklama yaparak, darbeci Hafter'den desteklerini çektiklerini, artık hükümete destek olacaklarını duyurdu.
 01 Mayıs 2020 04:38
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Libya'da bir şehir daha Hafter'den desteğini çekti

Libya'nın Sebha kenti sakinleri ortak bir açıklama yaparak, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'den desteklerini çektiklerini ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) meşruiyetini kabul ettiklerini duyurdu.

Başkent Trablus'un 750 kilometre güneyinde yer alan Sebha kenti 17 Şubat Devrimcileri, sivil toplum kuruluşları ile şehir sakinleri, yazılı ve görüntülü ortak bir açıklama yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Mısır gibi Arap ülkelerinin yanı sıra Rusya ve Fransa'nın Halife Hafter'i desteklediğinin hatırlatıldığı 5 maddelik açıklamada, "Libya halkının reddetmesine rağmen ülkede silah zoruyla Mısır tecrübesi hayata geçirilmeye çalışılıyor." ifadelerine yer verildi.

Trablus'u savunmak için hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dilenen açıklamada, Suheyrat Anlaşması ve siyasi çözüme işaret edildi, ülkede halen var olan parlamento ile Devlet Yüksek Konseyinin meşruiyetine vurgu yapıldı.

Açıklamanın üçüncü maddesinde, BM tarafından tanınan UMH'nin meşruiyetinin kabul edildiği belirtildi.

"Askerin yönetimi ele geçirmesini reddettiğimizi ilan ediyoruz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Trablus'a farklı silahlarla yapılan saldırıların kınandığı vurgulandı.

Açıklamanın son maddesinde sivil devlet, demokrasi ve anayasa çerçevesinde yönetimin seçimle ve barışçıl yöntemlerle el değiştirdiği bir sistemin benimsendiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı
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