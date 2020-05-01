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Bilim Kurulu Üyesi: Salgın en az 20 ya da 24 ay daha sürebilir

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, salgına karşı geliştirilen aşıların beklendiği gibi etki edememesi ihtimalinin de bulunduğunu açıkladı ve salgının kitle bağışıklığı ile sona erebileceğini ifade etti. Azap, kitle bağışıklığının yüzde 50 ya da 60 oranına çıkması için dünya çapındaki salgının en az 20-24 ay sürebileceğini, bu süre içinde de bireysel önlemlere devam edilmesi gerektiğini belirtti.
 01 Mayıs 2020 04:48
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Bilim Kurulu Üyesi: Salgın en az 20 ya da 24 ay daha sürebilir

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Habertürk'teki canlı yayında salgında alınan tedbirlerin süresiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Salgının geçmesinin yıllar sürebileceğini söyleyen Azap, dünya çapında seksenden fazla aşı çalışması yapıldığını ancak aşılara fazla umut bağlanmaması gerektiğini belirtti. Azap, virüsün kontrol altına alınabilmesi için kabaca yüzde 50-60 oranında kitle bağışıklığının oluşması gerektiğini ifade etti.

"SALGININ KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN KİTLE BAĞIŞIKLI YÜZDE 60'LARA ÇIKMASI LAZIM"

Salgını kontrol altına almak için dünya nüfusunun yarısının bağışıklık kazanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Alpay Azap, "Virüsün kontrol altında olabilmesi için kitle bağışıklığının kabaca toplumdaki oranı yüzde 50-60 olması gerekecek. Yani dünya nüfusunun yüzde 50 ya da 60'ının bu virüse artık bağışık hale geçmesi gerekiyor." dedi.

"AŞI İLE İLGİLİ ÇOK UMUTLU OLAMIYORUZ"

Aşı ile ilgili de çok umutlu olmamamız gerektiğini söyleyen Azap, "Aşı ile ilgili çok umutlu olamıyoruz. Seksenden fazla aşı çalışması yürüyor bazıları ikinci fazı bitirmek üzere, üçüncü faza geçmek üzere olan aşılar var. Ama bu koronavirüse karşı aşı ile ilgili bir takım sorunlar olma olasılığı çok yüksek. Çok güçlü bir koruma sağlamaması ya da korumanın çok kısa sürmesi gibi sorunlarla karşılaşabiliriz. Bugüne kadar koronavirüslere karşı geliştirilen bir aşı yok. Bunda da çok başarılı olamayabiliriz. Bu kitle bağışıklığı dediğimiz yüzde 50-60 oranı önemli, büyük olasılıkla hastalığı geçirerek bu orana ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

"HESAPLAMALARA GÖRE TEDBİRLERİN YILLARCA DEVAM ETMESİ GEREKİR"

Koronavirüs salgını ile mücadelede alınan tedbirlerin yıllarca uygulayabileceğimizi belirten Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Bir takım matematiksel modeller var, hesaplamalar yapılıyor. Bugünkü bulaşma hızı devam ederse en az 20-24 ay gibi bir süre içinde toplum bağışıklığının istenilen seviye geleceği hesaplanıyor. O yüzden belki de yıllarca tedbirlere devam edilmesi gerekir." dedi.
Habertürk
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