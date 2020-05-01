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G20'den kovid-19 salgınıyla mücadelede 'dijitalleşme' vurgusu

G20 dijital ekonomi bakanları, yeni tip korona virüs (covid-19) salgınıyla mücadelede, ilaç tedavilerinin ve aşıların geliştirilmesi ve bunların üretimiyle dağıtımındaki ilerlemeyi hızlandırmak için tüm dijital araçları kullanmayı taahhüt ettiklerini bildirdi.
 01 Mayıs 2020 05:02
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G20'den kovid-19 salgınıyla mücadelede 'dijitalleşme' vurgusu

Kovid-19 salgını nedeniyle video konferans yoluyla bir araya gelen G20 dijital ekonomi bakanları, toplantının ardından ortak açıklama yaptı.

Dijital ekonomiden sorumlu G20 bakanlarının, Kovid-19 salgınına karşı kolektif müdahalenin hızlandırılmasında dijital teknolojilerin ve ilgili politikaların önemini vurguladığı açıklamada, bu teknolojilerin geliştirilmesi için birlikte çalışılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Dijital kapasiteler, özellikle sabit, mobil ve uydu teknolojileriyle geniş bant bağlantısı artırılarak ve geleneksel olmayan bağlantı yöntemleri araştırılarak genişletişmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kovid-19 salgının neden olduğu belirsizlik ile veri ve yapay zekanın gücü göz önüne alındığında salgının izlenmesi ve yayılmasının önlenmesi amacıyla güvenilir bilgilerin toplanması, işlemesi ve paylaşımı için iş birliğinin önemine işaret edilen açıklamada, salgınla mücadelede dijital teknolojilerin potansiyelinin farkında olunduğu aktarıldı.

Dijital iş modellerine ivme kazandırmak için iş birliği

Açıklamada, "İlaç tedavilerinin ve aşıların geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımındaki ilerlemeyi hızlandırmak için yüksek performanslı bilgi işlem kapasiteleri de dahil olmak üzere elimizdeki tüm dijital araçları kullanmayı taahhüt ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yapay zeka araştırmalarına yönelik yatırımlardaki artışın ve çeşitli bilgi işlem altyapılarının genişleyen kullanımının memnuniyetle karşılandığının belirtildiği açıklamada, dijital çalışmalar ile şirketler, kamu kurumları, okullar ve üniversitelerde temel dijital becerilerin geliştirilmesinin daha da teşvik edileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Uzaktan çalışmayla öğrenmeyi kolaylaştıran araçların genişletilmiş ve güvenli kullanımını teşvik ediyoruz, böylece bir pandemide ekonomik ve sosyal faaliyetin devamlılığını mümkün olduğunca destekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Dijital iş modellerine ivme kazandırmak için iş birliği yapılacağına dikkati çekilen açıklamada, "Dijitalleşen üretim sistemleri, elektronik ticaret, dijital hizmet tedariği, elektronik faturalama, elektronik ödeme ve uzaktan çalışmayla yenilikçi iş modellerinin dahil olduğu akıllı çalışma çözümlerine geçişi destekliyoruz." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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