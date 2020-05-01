Yaşlı bakımında ders veriyoruz



Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hızla yayılmaya devam ederken, virüsle mücadelede başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bir çok ülke sınıfta kaldı. Avrupa ülkeleri ve ABD'de yaşlı bakımevleri birer ölü evine dönüştü. Virüsün merkezi haline gelen ABD'de bakım evlerinde en az 11 bin, Fransa'da 8 bin, İtalya'da 7 bin, İngiltere'de 7 bin 500, İspanya'da 14 bin, Belçika'da 4 bin, Kanada'da 2 bin 500, Almanya'da yüzlerce yaşlı salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

SADECE 7 VAKA OLDU



Batıda yaşlı bakım evlerinde ölümler hızla artarken Türkiye bu konuda da dünyaya örnek oldu.

Salgınla mücadele döneminde Türkiye bu konuda da dünya örnek oldu. 125 yıl önce kurulan Darülaceze, koronayla mücadelede Avrupa ve ABD'ye ders veriyor. 500 kişinin yuvası olan Darülaceze'de virüsün ilk ortaya çıktığı andan itibaren titizlikle yönetilen çalışmalar meyvesini verdi ve şu ana kadar merkezde sadece 7 pozitif vaka tespit edildi. Yeni Şafak olarak virüsle mücadele sürecini başarıyla yöneten Darülaceze ekibine yol haritalarını sorduk.

FEDAKARCA ÇALIŞTIK



Salgın sürecinde tam kadro fedakar bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, "İlk defa böyle bir virüsle karşılaşıyoruz. Hükümetin kararlarını harfiyen uyguladık. Hatta bazı önlemleri önceden aldık. Günlük ortalama 250 ziyaretçimiz olurdu, giriş çıkışı kapattık. Yaklaşık 500 kişi kalıyor. Bunların 150 kişisi yatağa bağlı ve birçoğu ise kronik hasta. O yüzden ince çalışmamız gerekiyordu" dedi.



GEREKİRSE ŞEHİT OLURUZ

Cebeci şunları kaydetti: "İyi bir kadromuz var. Onların gayretiyle bir takım problemler bertaraf edildi. 12 tane doktorumuz 'Gerekirse görev şehidi oluruz' dediler. Çalışanların sağlık personellerinin hizmetlilerin tedbirlerini aldık. Toplu taşımayla ya da dışarıdan gelip gidenler herhangi bir sorun yaşamasın diye 100 kişilik yatakhane ayarladık. Dönüşümlü bir şekilde personellerimiz 2 hafta arayla evlerine gitmediler. 400 çalışanımız var kronik rahatsızlığı olan 80 kişiye izin verdik. Bugüne kadar pozitif çıkan vakamız sadece 7. Onların 6'sı hafif bir şekilde hastanede bir kişi ise karantinada. Acil durum için hastanelerde yer olmazsa yoğunluk yaşanırsa diye 10 binamızın 2'sini salgın için karantina bölgesi olarak oluşturmuştuk. Çok şükür şu anlık gerek kalmadı."

Kurallara uyuyorlar

Eğitim süreciyle ilgili bilgi veren Darülaceze Bakım Hizmetleri Şube Müdürü Esin Karakuş şöyle konuştu: "Eylem planı oluşturduk. Ve zaten yıllık eğitim planımız var. Temizlik ve hijyen çalışmalarımız bulunuyordu. Tabi dışarıda ilk başında maske kullanmıyorduk ancak kurumda kullandığımız için bunun eğitimini verdik. Maskeye nasıl dokunulmalı, ne zaman atılmalı ve sosyal mesafeyle ilgili hem personelimize hem de sakinlerimize eğitimler verdik. Temizlik personelimize temizliğin ne çeşit hangi malzemelerle yapılacağına uygulamalı olarak gösterdik. Kalan yaşlılar bizim beklediğimizden daha sakin ve olumlu karşıladılar. Ve bütün kurallara harfiyen uyuyorlar. Eksik hiçbir şeyimiz kalmadı. Güzel atlattık. Umarım böyle devam ederiz."

Süreci iyi yönettik

İlk vaka çıktığı andan itibaren kurum içerisinde maskeyi zorunlu hale getirdiklerini söyleyen Darülaceze Başhekimi Dr. Ufuk Yurtsever, "11 Mart'dan itibaren dışarıdan girişleri yasakladık. Gelenleri karantina da tuttuk. Kişisel ekipmanlara dikkat ettik. Kurumda maskeyi zorunlu yaptık. Dezenfeksiyona ağırlık verdik. Sakinlerin toplu olarak kullandıkları yerleri kapadık. Bütün kurum tarandı. Taramalar sırasında sakinlere 197 test yaptık. Yedi vaka pozitif çıktı. Genel durumları güzeldi. Biz yine de Okmeydanı Araştırma Hastanesine gönderdik. Tedavileri bitince gelecekler sonra karantinaya alacağız. Yedi vakamızın altısı hastanede genel durumları iyi. Kesinlikle süreci iyi yönettik. Sakinlerimizin hepsi ileri yaş. Yurtdışında gördüğümüz manzaralara rastlamayacağız. Bağışıklığı güçlendirici takviye gıdalara ağırlık verdik. Düzenli olarak ateş takibi yapıyoruz. Kurumda toplam 150 sağlık çalışanı mevcut. Hemşire hasta bakıcılarla 200'ü buluyor. 213 personele tarama yapıldı. Yedi kişide tespit ettik ve evlerinde karantinadalar. Hafif atlatıyorlar" diye konuştu.