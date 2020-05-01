PKK'ya 'gizli' sevkiyat

Irak'ın kuzeyi geçtiğimiz hafta dikkat çekici bir sevkiyata sahne oldu. 'MAM Celal' lakaplı KYB lideri müteveffa Celal Talabani tarafından kurulmuş MAM Vakfı, Süleymaniye'den terör örgütü PKK'nın kontrolündeki Mahmur Kampı'na 5 kamyon gönderdi. Kapalı kasa kamyonlar özellikle Türkmenlerin olduğu bölgelerden uzak tali yolları takip ederek Mahmur'a ulaştı. Sır kamyonlardan haberdar olan Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi konuyu gündeme taşıyınca, içerisinde un olan 3 kamyonun resmi paylaşıldı. Ancak silahlı güçler tarafından korunan diğer 2 kamyonla ilgili bilgi paylaşılmadı.

GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEDE

Yeni Şafak'a konuşan Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salihi gizlenen kamyonlarda silah olabileceğini belirterek, "Bu kamyonlarda silah varsa ve Kerkük'ten geçerken boşaltıldıysa bizim güvenliğimiz tehlike altında" dedi. Süleymaniye'den Mahmur'a giden en kısa yolun Erbil'den geçtiğini belirten Salihi, "Bu kamyonlar Türkmenlerin görmemesi için Kerkük merkezi yerine güneyinde bulunan Havice'den geçti. İki kamyon sır gibi saklanıyor. Kamyonlarda silah varsa ve Kerkük'ten geçerken boşaltıldıysa bizim güvenliğimiz tehlikede. Bu kamyonlar özel kuvvetlerin koruması altındaydı ve geçişleri de resmi izinle oldu. Hükümete sordum, herkes cevap vermekten kaçındı" diye konuştu. Kamyonlarda ne olduğunu bilmediklerini aktaran Salihi, "Mahmur'a ulaşmadan önce KDP'nin peşmerge kontrol noktası var. Önceden geçişe izin verilmemiş, sonrasında talimat gelince kapıları açmışlar. PKK, Irak Türkmen Cephesi'ne saldırı hazırlığında, bu yüzden endişeliyiz. Bu çatışmalar sırasında terör örgütü ciddi şekilde organize oldu. Etrafımızda DEAŞ da var. Emniyetimizi bozmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Bu ne yardımı?

Terör örgütü PKK'nın adeta askeri üssüne dönüşen Mahmur Kampı, Birlemiş Milletler tarafından 1998'de kuruldu. Zaman içinde terör örgütünün lojistik üslerinden biri haline gelen kamp, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin merkez kenti olarak bilinen Erbil'e 65 kilometre mesafede yer alıyor. 12 bin sığınmacının bulunduğu kampa ilişkin bilgi veren yerel kaynaklar, terör örgütü PKK'nın Mahmur'a hiçbir insani yardım kuruluşunun girmesine izin vermediğine dikkat çekerek, bugün 'insani yardım' adıyla yapılan bu girişimlerin başka faaliyetlerin perdelemesi olduğunu söylüyor. Mahmur'u bir askeri kamp olarak kabul eden BM, 2014 yılından bu yana kamp sakinlerine herhangi bir insani yardımda bulunmadı. PKK son 30 yıldır buradaki sığınmacıları kullanarak terör saldırıları gerçekleştiriyor.