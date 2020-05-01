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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye il geneli, Mersin'in merkez ve doğu ilçeleri (Tarsus, Çamlıyayla), Kahramanmaraş'ın batısı (Andırın) ve Hatay'ın kuzeyinde (Erzin, Dörtyol) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 01 Mayıs 2020 06:31
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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bilecik, Bursa, Yalova, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya Burdur, Isparta ve Antalya'nın doğu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana ve Osmaniye il geneli, Mersin'in merkez ve doğu ilçeleri (Tarsus, Çamlıyayla), Kahramanmaraş'ın batısı (Andırın) ve Hatay'ın kuzeyinde (Erzin, Dörtyol) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye il geneli, Mersin'in merkez ve doğu ilçeleri (Tarsus, Çamlıyayla), Kahramanmaraş'ın batısı (Andırın) ve Hatay'ın kuzeyinde (Erzin, Dörtyol) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Memurlar.Net
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