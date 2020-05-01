Yerli Zoom yolda
|01 Mayıs 2020 07:20
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), güvenlik açıkları tespit edilen Zoom ve benzeri programların yerine yerli çözüm arayışına girdi. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesindeki 'Siber Güvenlik Kümelenmesi'ne üye firmaların ürünlerini incelemeye aldı ve bazılarını denenmeye başladı.
Kümelenme üyesi firmalar, öğretmenlerin uzaktan eğitim verebilmeleri için her türlü altyapının hazır olduğunu vurguladı. Uzmanlar, uzaktan eğitim teknolojilerinin kalıcı çözümlere ihtiyacı olduğunu belirterek, bu sistemlerin işlevsel, güvenlik açıklarının bulunmaması ve bütün verilerin yurt içinde kalmasının gerektiğinin altını çiziyor. Birçok yerli firma, görüntülü konuşma ve webinar sistemiyle ilgili uzun zamandır çözümler sunuyor. Bazı firmaların aynı anda bin kullanıcının yer alabileceği uzaktan eğitim hizmetleri verebildiği, bu sistemlere de salgın sürecinde normalden 10 kat fazla talebin olduğu belirtiliyor.
Yerli uygulamaların birçok bakanlık tarafından demo aşamada kullanıldığı ifade ediliyor. Firmalar, online eğitim platformlarıyla ilgili MEB'in yerli ürünlere fırsat vermesini talep ediyor. Uçtan uca şifreleme bulunan bu sistemlerle ilgili birçok şirketin kamu kurumları, özel şirketler ve okullarla temas halinde olduğu öğrenildi.
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