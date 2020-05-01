Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm
İzmir'in Konak ilçesinde bir otelde kalan kişi, odasında ölü bulundu
|01 Mayıs 2020 08:38
|Yazdır
İzmir'in Konak ilçesinde bir otelde kalan kişi, odasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Anafartalar Caddesi'nde bir otelde yaklaşık 2 senedir yaşayan Fethi Şaşmaz (56), kaldığı odada hareketsiz halde bulundu.
Otel görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şaşmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Şaşmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hırsız çok saçma birşey çalınca, işyeri sahibi şikayetçi olmadı
01 Mayıs 2020 10:05
|Kumar oynamak için gittikleri ormanda polise yakalandılar
30 Nisan 2020 23:42
|Cezaevine girmemek için sürekli hamile kaldıkları ortaya çıktı
30 Nisan 2020 21:01
|Profesör, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
30 Nisan 2020 20:43
|Boşanmak isteyen karısını tornavidayla yaralayan şahıs tutuklandı
30 Nisan 2020 18:39
|Samsunda silahla kadını öldürüp eşini ağır yaralayan zanlı tutuklandı
30 Nisan 2020 17:55
|Otogarda 'sahte seyahat belgesi' pazarlığı
30 Nisan 2020 15:07
|Korona şüphesine dayanamayıp intihar etti
30 Nisan 2020 14:12
|Cinsel istismar suçundan yattığı cezaevinde kendini astı
30 Nisan 2020 13:11
|Altun'un ikamet adresi ve fotoğrafının paylaşan gazeteciler ifadeye geldi
30 Nisan 2020 13:00