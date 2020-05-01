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İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

İzmir'in Konak ilçesinde bir otelde kalan kişi, odasında ölü bulundu
 01 Mayıs 2020 08:38
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İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

İzmir'in Konak ilçesinde bir otelde kalan kişi, odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Anafartalar Caddesi'nde bir otelde yaklaşık 2 senedir yaşayan Fethi Şaşmaz (56), kaldığı odada hareketsiz halde bulundu.

Otel görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şaşmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şaşmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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