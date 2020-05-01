Mercedes, Ferrari, Audi'si olanlar da 1000 TL'ye başvurmuş
|01 Mayıs 2020 08:58
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Hürriyet Gazetesinden Abdulkadir Selvi, Aile Bakanlığı'nın sosyal yardım başvuruları hakkında Bakan Zümrüt Selçuk ile yapmış olduğu görüşmeyi köşesinde paylaştı.
Selvi yazısında:
1 ve 2. faz kapsamında 4.4 milyon kişiye 1000 lira ödendi. Şimdi ise 3. faz için başvurular alınıyor. Başvurusu sayısı 4.5 milyona ulaşmış. Peki başvuranların hepsi alacak mı? Bakan Selçuk'a sordum. "1. ve 2. fazdan yararlananlara 1000 lira destek verdik. Onlar 3. fazda değerlendirilmeye alınmayacak dedik. Ailede memur olanlar, kamu işçisi olanlar ve bir de emekli başvuruları yine değerlendirilmeyecek dedik. Ama bu 4.5 milyonun neredeyse yarısına yakını, bizim değerlendirilmeyecek dediğimiz kesimden. Dolayısıyla başvuruların bir kısmı ön değerlendirmede elenmiş olacak" dedi
Bakan Selçuk bu bilgileri paylaşırken, 1000 liralık yardıma başvuruda bulunan Ferrari sahibi geldi hatırıma. Başvuranlar arasında bu türlerin olup olmadığını sordum. "Ferrari sahibi olup müracaat edenler oldu. Audi'si, Mercedes'i olan, üzerinde mülkiyet görünenlerden müracaat edenler oldu" karşılığını verdi. Sadece lüks marka araç sahipleri değil, bazı hanelerin başvuruları arasında da benzer durumlar tespit edilmiş.
Peki bunlar 1000 liralık yardımdan yararlanacaklar mı? "Yüz büyükbaşı olana yardım verince bu kamu vicdanını zedeler. Biz o Ferrari'yi de reddetmişiz. Kamu vicdanını yaralayacak durumların önüne geçmek için yoğun gayret sarf ediyoruz."
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