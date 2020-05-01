1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mercedes, Ferrari, Audi'si olanlar da 1000 TL'ye başvurmuş

Aile Bakalığ'nın başlattığı yardım kampanyasının 1. ve 2. fazı tamamladı. 3. faz için başvuru alınmaya başlandı. Herkesin başvuru yapabileceği belirtilirken, başvuru yapanlar arasında Mercedes'i, Audi'si olanların da bulunduğu ortaya çıktı.
 01 Mayıs 2020 08:58
Yazdır
Mercedes, Ferrari, Audi'si olanlar da 1000 TL'ye başvurmuş

Hürriyet Gazetesinden Abdulkadir Selvi, Aile Bakanlığı'nın sosyal yardım başvuruları hakkında Bakan Zümrüt Selçuk ile yapmış olduğu görüşmeyi köşesinde paylaştı.

Selvi yazısında:

1 ve 2. faz kapsamında 4.4 milyon kişiye 1000 lira ödendi. Şimdi ise 3. faz için başvurular alınıyor. Başvurusu sayısı 4.5 milyona ulaşmış. Peki başvuranların hepsi alacak mı? Bakan Selçuk'a sordum. "1. ve 2. fazdan yararlananlara 1000 lira destek verdik. Onlar 3. fazda değerlendirilmeye alınmayacak dedik. Ailede memur olanlar, kamu işçisi olanlar ve bir de emekli başvuruları yine değerlendirilmeyecek dedik. Ama bu 4.5 milyonun neredeyse yarısına yakını, bizim değerlendirilmeyecek dediğimiz kesimden. Dolayısıyla başvuruların bir kısmı ön değerlendirmede elenmiş olacak" dedi

Bakan Selçuk bu bilgileri paylaşırken, 1000 liralık yardıma başvuruda bulunan Ferrari sahibi geldi hatırıma. Başvuranlar arasında bu türlerin olup olmadığını sordum. "Ferrari sahibi olup müracaat edenler oldu. Audi'si, Mercedes'i olan, üzerinde mülkiyet görünenlerden müracaat edenler oldu" karşılığını verdi. Sadece lüks marka araç sahipleri değil, bazı hanelerin başvuruları arasında da benzer durumlar tespit edilmiş.

Peki bunlar 1000 liralık yardımdan yararlanacaklar mı? "Yüz büyükbaşı olana yardım verince bu kamu vicdanını zedeler. Biz o Ferrari'yi de reddetmişiz. Kamu vicdanını yaralayacak durumların önüne geçmek için yoğun gayret sarf ediyoruz."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emeklilerden 'dul ve yetim aylığı düşük kalanlar' için destek talebi
30 Nisan 2020 11:58		 İlaç alabilmek için evlerini satıyorlar
28 Nisan 2020 08:33
Sözleşmeli personel 1000 TL'lik destekten yararlanabilir mi?
26 Nisan 2020 00:04		 Emniyetten, bazı polislerin emeklilik yaşını değiştiren önemli değişiklik
25 Nisan 2020 18:03
İşsizlik maaşı reddedilene otomatik destek
25 Nisan 2020 10:28		 Mayıs ayı işsizlik ödeneği banka hesaplarına yatacak
23 Nisan 2020 11:36
Koronavirüs kapsamındaki prim ertelemesi hangi meslek kollarını kapsıyor?
22 Nisan 2020 16:30		 Sokağa çıkma yasağı günlerinde çalışmak zorunda olanlar ek ücret alır mı?
21 Nisan 2020 00:10
80 yaşa kadar sigorta
20 Nisan 2020 09:09		 650 bin emekliye zamlı maaş
20 Nisan 2020 08:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:09 - Kumrular katliamını gerçekleştiren terörist yakalandı10:05 - Hırsız çok saçma birşey çalınca, işyeri sahibi şikayetçi olmadı09:50 - Soylu, 1 Mayıs'ı Barış Manço'nun şarkısından alıntıyla kutladı09:47 - 'Kuzey Marmara otoyolunun son kesimi yıl sonunda tamamlanacak'09:40 - Prof. Ceyhan, en büyük risk oluşturan iki yeri açıkladı09:37 - 'Parasını yurtdışında saklayan haindir'09:34 - Özel bankalardan damla damla kredi09:30 - Fransa fişini çekti vatanında gözünü açtı09:29 - 'İyi ki Türkiye'de yaşıyoruz'09:15 - Türk yatırımcı virüse takılmadı
09:11 - Sağlık Bakanlığı: Popüler diyet ve zayıflama ilaçlarından uzak durun09:07 - Evde kalan 65 üstü vatandaşların sonuçlarını aylar sonra göreceğiz09:05 - Tarıma sözleşme bereketi geldi09:03 - Elektrik faturasına korona virüs etkisi!09:01 - Rezil anne de tahliye oldu!09:00 - Sokağa çıkabilmek için hayvan satın alıyorlar08:58 - Mercedes, Ferrari, Audi'si olanlar da 1000 TL'ye başvurmuş08:38 - İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
20-65 yaş arasında birisi olarak Maske alabildiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Vali, başsavcı, belediye başkanının eşleri aylıksız izinli olmalı!
'YKS tarihi Haziran sonuna alındı' iddiası
Bilim Kurulu Üyesi: Salgın en az 20 ya da 24 ay daha sürebilir
Prof. Ceyhan, en büyük risk oluşturan iki yeri açıkladı
Elektrik faturasına korona virüs etkisi!
31 ilde 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Baro krallıkları yeni düzenleme ile bitecek
Bir ilçe ve bir mahallede giriş ve çıkışlara sınırlandırma
Yirmi yıllık kıdemi olana ara buluculuk yolu açıldı
Trump: Kanıt gördüm, virüs Vuhan'daki laboratuvardan çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mhp'nin sosyal medyayla ilgili kanun teklifi 1
sgk'lı ve kamu çalışanlarına maske yok 1
fatih sultan süleyman 1
eşcinselliğin lanetlenmesi ve zinanın haram oluşu 1
en güzel çay 2
okulların 1 haziran'a kadar ertelenmesi 4
geceye bir şiir bırak 2
Hz.Muhammed 2
Sense 8 1
okulların ne zaman açılacağı sorunsalı 1
SON İLANLAR
Tunceli Mazgirt Belediyesi 5 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 6 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 50 İşçi Alacak
Burdur Çavdır Temizlik Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dinar Belediyesi 30 İşçi Alacak
Türkiye İhracat ve Kredi Bankası BT Uzman Yardımcısı alım ilanı
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam