Rezil anne de tahliye oldu!
|01 Mayıs 2020 09:01
|Yazdır
Eskişehir'de anne Ö.A., 2019 yılı eylül ayında 3 çocuğunu yanına alarak bir apart otelde sevgilisi H.H.K. ile buluştu. Anne, çocuklarını bir odaya koyduktan sonra diğer odada bekleyen sevgilisinin yanına gitti. Bir süre sonra anne, yan odada bulunan 14 yaşındaki kızını sevgilisinin yanına getirdi. Anne Ö.A., kızının kıyafetlerini çıkartarak sevgilisi birlikte olmasını istedi. H.H.K.'nın istismarına uğrayan mağdur kız, bir süre sonra odayı terk etti. Anne Ö.A., daha sonraki günlerde kızının çıplak fotoğraflarını ve videolarını da sevgilisine gönderdi.
Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Mağdur kızın okulundaki rehber öğretmenin yargıya başvurması üzerine anne Ö.A. ve sevgilisi H.H.K, 6 Mart'ta tutuklandı. Savcılık, anne ve sevgilisine "Çocuğa karşı cinsel taciz, özel hayatın gizliliğine ihlal etmek, çocuğun cinsel istismarı, tehdit, kişiyi hürriyetin yoksun bırakma" suçlarından Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Haklarında 43'er yıl hapis cezası istendi. Sanık anne Ö.A. ifadesinde, suçunu itiraf ederek skandal olayı bütün ayrıntılarıyla anlatırken, sanık H.H.K. iddiaları reddetti.
BABA İTİRAZ ETTİ
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Nisan'da sanıklar Ö.A. ve H.H.K.'nın aylık tutukluluk incelemesini yaptı. Mahkeme, 48 gün tutuklu kalan 'sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklu kaldığı süre nazara alınarak' adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Mağdur kızın babası, tahliye kararının kaldırılması için Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ev hapsini üçüncü kez ihlal eden şahıs tutuklandı
30 Nisan 2020 19:27
|Kadir Şeker'in koronavirüs testi pozitif çıktı
28 Nisan 2020 11:58
|Ormanda nişanlısını öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis istemi
28 Nisan 2020 08:46
|Polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı
25 Nisan 2020 20:48
|Polisle çatışmaya girmişlerdi, 9 şüpheli tutuklandı
23 Nisan 2020 20:13
|Koronavirüs tedbirleri Kadir Şeker davasını da etkiledi
22 Nisan 2020 10:59
|Devlet büyüklerine hakaret eden şüpheli tutuklandı
18 Nisan 2020 18:06
|İnfaz yasası üç suçta cezaları artırdı
17 Nisan 2020 11:16
|Cumhurbaşkanı'na hakaret eden zanlı tutuklandı
16 Nisan 2020 19:16
|Erol Evcil tahliye edildi
16 Nisan 2020 18:26