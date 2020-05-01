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Rezil anne de tahliye oldu!

Anne Ö.A. 14 yaşındaki kızını sevgilisi ile birlikte olmaya zorlamış ve çocuğunun çıplak fotoğraflarını erkek arkadaşını göndermişti. Tutuklu yargılanan anne Ö.A. ve sevgilisi H.H.K. hakkında 43'er yıl istenmişti. Mahkeme o anneyle sevgilisini tahliye etti.
 01 Mayıs 2020 09:01
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Rezil anne de tahliye oldu!

Eskişehir'de anne Ö.A., 2019 yılı eylül ayında 3 çocuğunu yanına alarak bir apart otelde sevgilisi H.H.K. ile buluştu. Anne, çocuklarını bir odaya koyduktan sonra diğer odada bekleyen sevgilisinin yanına gitti. Bir süre sonra anne, yan odada bulunan 14 yaşındaki kızını sevgilisinin yanına getirdi. Anne Ö.A., kızının kıyafetlerini çıkartarak sevgilisi birlikte olmasını istedi. H.H.K.'nın istismarına uğrayan mağdur kız, bir süre sonra odayı terk etti. Anne Ö.A., daha sonraki günlerde kızının çıplak fotoğraflarını ve videolarını da sevgilisine gönderdi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Mağdur kızın okulundaki rehber öğretmenin yargıya başvurması üzerine anne Ö.A. ve sevgilisi H.H.K, 6 Mart'ta tutuklandı. Savcılık, anne ve sevgilisine "Çocuğa karşı cinsel taciz, özel hayatın gizliliğine ihlal etmek, çocuğun cinsel istismarı, tehdit, kişiyi hürriyetin yoksun bırakma" suçlarından Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Haklarında 43'er yıl hapis cezası istendi. Sanık anne Ö.A. ifadesinde, suçunu itiraf ederek skandal olayı bütün ayrıntılarıyla anlatırken, sanık H.H.K. iddiaları reddetti.

BABA İTİRAZ ETTİ

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Nisan'da sanıklar Ö.A. ve H.H.K.'nın aylık tutukluluk incelemesini yaptı. Mahkeme, 48 gün tutuklu kalan 'sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklu kaldığı süre nazara alınarak' adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Mağdur kızın babası, tahliye kararının kaldırılması için Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.
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