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Tarıma sözleşme bereketi geldi

Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sistemi, üreticilere pazara kolay ulaşım, alıcılara da kolay tedarik ortamı sağlayacak. Sözleşmeli tarım ağı olması planlanan DİTAP için sektörün değerlendirmelerini aldık, ilk üye çiftçi ile konuştuk.
Tarıma sözleşme bereketi geldi
 01 Mayıs 2020 09:05
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Tarıma sözleşme bereketi geldi

Tarımsal üretimde planlı bir sistem oluşturmak isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sistemini kurdu. Buna göre, tarımın üreticiden kooperatifine, sigortacısından tüketicisine tüm paydaşları bu pazarda buluşacak. Çiftçinin ürünleri, DİTAP üzerinden değer fiyattan alıcılara iletilecek. Bir sözleşmeli üretim modeli olarak hayat bulan DİTAP'ın temelinde 'planlı üretim' hedefi var. Sistemin ilk faz uygulamasında meyve ve sebze ticaretinin yüzde 10'unu kapsam içine alınması amaçlanıyor. Sektör temsilcileri, sözleşmeli tarım ve kooperatifçiliğin tarımsal üretimdeki önemine dikkat çekerken, özellikle küçük üreticiye yapılacak her türlü desteğin tüketiciye yansıyacağını belirtiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğinde yürüyecek DİTAP, gıda zincirine 24 saat açık bir pazar alanı sunuyor. Çiftçi ürettiği ürüne kolay şekilde pazar bulurken, alıcı ise tedarik sıkıntısını aşacak. Sistem, aynı zamanda tarladan sofraya uzanan zincirin denetimini de kendi içinde sağlamış olacak. Ürünlerin 'elden ele' tüketiciye gelirken, 'aracılar' nedeniyle artan fiyatına önemli bir denge getirebilecek.

Köye dönene de faydalı


Tarıma sözleşme bereketi geldi

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, DİTAP sistemini ise 'doğru bir uygulama' olarak değerlendirdi. Demirtaş, "Tek beklentimiz, uygulamanın yarı yolda kalmaması, üretici ve tüketiciye büyük fayda sağlayarak gelişmesidir. Mesela bu dönemde özellikle kırsala dönmek isteyen genç nüfus var. Küçük üretici bunlar ama yine de sistemden en iyi onlar faydalanabilir. Köylerde artık çok yaşlanan üretici nüfus var. Onlara ise bu sistemin öğretilmesi adına, tarımsal eğitim çalışmaları yapılabilir. Çiftçimiz denedikçe, işine yaradığını gördükçe bu pazarı kabullenecek, sahiplenecektir" dedi.

'İki tarafı da korumalı'


Tarıma sözleşme bereketi geldi

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, sanal pazar ortamlarının tüketici ve üreticinin hayatında artık daha fazla yer alacağını belirtirken, öncelikle sistemin hukuki altyapısının çok iyi işlemesi gerektiğini dile getirdi. Yıldırım, "Üreticinin aldatılmaması, sisteme güvenmesi, pazarın gelişebilmesi için önemli. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Sera AŞ üzerinden yapılan üretimler de daha çok burada değerlendirilecek. Küçük üretici açısından oluşacak fiyatlar maliyetinin altında kalmamalı. Vergilendirme ve satış süreciyle ilgili de avantajlar sağlanırsa sistem daha iyi yürür. Sözleşmeli tarım ağı geliştirilirse, planlı üretim sistemini de beraberinde getirir. Sözleşmeli tarım sisteminde de birtakım yaptırımlar olmalı. Üretici de alıcı da fiyat yüksek ya da düşük olduğunda çeşitli bahanelerle anlaşmadan vazgeçebiliyor. İki tarafı da koruyan hukuki altyapının iyi oturtulması lazım" dedi.
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