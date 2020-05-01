Sağlık Bakanlığı: Popüler diyet ve zayıflama ilaçlarından uzak durun
|01 Mayıs 2020 09:11
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Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Bakanlık, "Evde Kal Sağlıklı Beslen" sloganıyla yayımladığı çalışmada, "Bu süreçte evde kalma süresinin uzaması, hareketsizlik, kişilerin stres altında hissettiklerinde veya sıkıldıklarında normalden daha fazla yiyecek tüketimleri sonucu vücut ağırlığında değişimlere neden olabilir. En önemli risk grupları çocuklar, ergenler ve obez bireyler" uyarısı yaptı. Dengeli beslenmenin sağlığın korunması için esas olduğunu vurgulayan bakanlık, 5 besin grubunda bulunan çeşitli besinlerin yeterli miktarlarda alınması gerektiğini açıkladı. Bakanlık; süt ve ürünleri -Et-Tavuk-Balık-Yumurta-Baklagiller-Yağlı Tohumlar-Sert Kabuklu Yemişler -Tam tahıllı Ekmek ve tahıllar sebze ve meyvelerin yer aldığı dengeli menüler hazırlanmasını istedi.
Güçlü bağışıklık
"Mücadeleye bağışıklık sistemini güçlendirerek başla!" uyarısında bulunan bakanlık,
bağışıklığı güçlendiren besinlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:
"A ve C vitamini ve antioksidan zengini, havuç, brokoli, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra portakal, elma gibi meyvelerin tüketimi önemlidir. E vitamini de bağışıklık sisteminin güçlendirir. E vitamini yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve fındık, cevizde bulunur. D vitamini, güneş ışınlarıyla deri tarafından üretilen bir vitamindir ve besinlerde pek fazla bulunmaz. Havanın güneşli olduğu zamanlarda camlar açılıp güneş ışınlarından faydalanılarak 15-20 dak. güneşlenme yapılmalıdır. "
Beslenme önerileri
Bakanlığın sağlıklı beslenme ve kilo kontrolüne ilişkin diğer önerileri de şöyle:
Yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun günde üç ana öğün tüketilmeli.
Kahvaltı öğünü atlanmamalı. .
Öğün aralarında besin değeri yüksek ancak enerji içeriği düşük besinler tüketmeli.
Şeker ve doymuş yağ içeriği yüksek olan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalı.
Lifli besinler önemli. Beyaz ekmek yerine tam tahıl ürünleri, pirinç yerine bulgur pilavı, sebze ve meyve tüketin.
Bol bol su içilmelidir. Günlük 1,5-2 litrenin (8-10 su bardağı) altına düşmemeli.
2 saatten uzun hareketsiz kalmamalı. Ev içi egzersizler tercih edilmeli.
Hızlı vücut ağırlık kaybına neden olan popüler diyetler ve kontrolsüz zayıflama ilaçları kesinlikle uygulanmamalı.
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