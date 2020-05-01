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'İyi ki Türkiye'de yaşıyoruz'

Batılı ülkeler yaşlılarını koronanın pençesine bırakırken, Türkiye özenle koruyup gözü gibi bakıyor. SABAH, tek can kaybının olmadığı Darülaceze'yi ziyaret etti, yaşlıların sesini dinledi
 01 Mayıs 2020 09:29
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'İyi ki Türkiye'de yaşıyoruz'

Çin'den çıkıp tüm dünyayı tehdit eden ve binlerce ölüme neden olan koronavirüsten dolayı birçok ülkede yaşlı insanlar ölüme terkedilirken, Türkiye'de yaşlıların özenle korunup kollanması geleceğe emin adımlarla gidilmesi için geçmişin korunması gerektiğini ortaya koydu.

İZOLASYON ODALARI VAR

125 yıl önce yaşlılar için güvenli bir liman inşa edilen Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Darülaceze'yi ziyaret eden SABAH, korona sürecinde yaşlılarımızın bakımını izledi, onların sesini dinledi. Darülaceze sakinleri, "İyi ki Türkiye'de yaşıyoruz" dedi. Darülaceze Başkanvekili İlhan Uğur, "10 Mart itibariyle her türlü riske karşı gerekli tüm tedbirleri aldık. Dezenfekte işlemlerini hızlandırdık. Personele sık sık eğitimler verdik. Bütün dairelerde izolasyon odaları oluşturduk. Allah'a şükür salgın nedeniyle can kaybımız yok. Test sonucu pozitif olan sakinimiz ve personelimiz de yok" dedi. 125 yıllık Darülaceze'de kalan yaşlılarımız da memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

Hasan Tuna-54: Avrupa'da birçok huzurevinde sakinler kaderlerine terk edildi. Yataklarında ölü bulunanlar var. Ülkemizde ve kurumumuzda çok şükür ekipman ve personel konusunda sorun yaşamadık.

Füsun Kaslak-69: Buradaki herkes tek kelimeyle şahane. Çok iyi işler başardılar. Biz köklü bir ulusuz. Yaşlılarına saygı gösteren, geçmişini ve geleceğini düşünen bu milleti 50 tane koranavirüs de gelse yıkamayacak.

Mustafa Türk-79: Sakinlere salgın süresince nasıl davranılacağına yönelik eğitim veriyorlar. Avrupa'da yaşlılara yapılan muameleyi kınıyorum.

Ebru Sehavet Sevik-66: 125 yıl önce 2. Abdülhamid tarafından yaşlı ve kimsesizler için açılan ve dünyada bir ilk olan kurumda şükür ki önlemler alındı ve burada salgın kontrol altına alınmış durumda. Tedbirlere uyuyoruz. Yapılması gereken ne ise ona göre davranıyoruz.

Mustafa Kaya
Sabah
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