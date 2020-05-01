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Özel bankalardan damla damla kredi

Türkiye'nin virüse karşı mücadelesinde kamu bankalarını yalnız bırakıp kredi musluklarını kapatan özel bankalar, son bir haftada yağmasa da gürledi. Kamu bankalarının kredi hacmi 45 milyar lira artarken, özellerin de 6 milyar TL yükseldi
 01 Mayıs 2020 09:34
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Özel bankalardan damla damla kredi

Koronavirüsün ekonomiye etkilerini azaltmak için yürütülen mücadelenin finansal cephesinde son 1 aydır elini taşın altına koymayarak kamu bankalarının tüm yükü sırtlamalarına neden olan özel bankalar, kredi musluklarını tam açmasalar da damlatmaya başladılar. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nın (BDDK) açıkladığı verilere göre TL kredi hacmi 17-24 Nisan tarihleri arasındaki haftada 52 milyar lira artarak 1 trilyon 904 milyar liraya çıktı.

4 HAFTADA 109 MİLYAR TL

Bu dönemde kamu bankalarının TL kredi hacmi 45 milyar lira artarak 940 milyar liraya ulaştı. Kredilerde bir haftada yaşanan artışın yüzde 86.5'ini Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gerçekleştirdi. TL kredi hacmi 27 Mart-24 Nisan arasındaki 4 haftalık dönemde 109 milyar lira artarken, bunun 105 milyar lirasını kamu mevduat bankaları sağladı. TL kredide 13 Mart'tan bu yana gerçekleşen 145 milyar liralık artışın da 121 milyar lirasını kamu bankaları gerçekleştirdi.

VE ÖZELLER SAHNEDE

Kamu bankaları, 27 Mart'tan bu yana gerek reel sektörün gerekse vatandaşın finansal olarak rahatlaması için her türlü fedekarlığı yaparken, özel bankalar bu dönemde tüm eleştirilere rağmen, likit kalmayı tercih etmişti. 27 Mart-17 Nisan arasındaki üç haftalık dönemde yerli özel bankaların TL kredi hacmi 4 milyar lira azalmıştı. Fakat dün açıklanan verilere göre yerli özel bankaların kredi hacmi 17-24 Nisan arasında 6 milyar lira artarak 530 milyara çıktı. Bu dönemde yabancı bankaların kredi hacmindeki artış ise 1 milyar lira olarak gerçekleşti. Kamu bankalarının bir haftada verdiği kredinin neredeyse sadece sekizde biri kadar kredi veren özel bankaların önümüzdeki süreçte daha fazla adım atması bekleniyor.

4.5 MİLYON VATANDAŞA DESTEK

Kamu bankaları tarafından hayata geçirilen Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi kapsamında 4.5 milyondan fazla vatandaşa 27 milyar TL kredi tahsisi yapıldı. Kredi başvurusunda bulunan vatandaşların yüzde 86'sına kredi kullandırılırken, kişi başına kullandırım ortalaması 6 bin TL olarak gerçekleşti.

Yapılan ortak açıklamada, kredi başvurusunda bulunanlardan hanehalkı geliri 5 bin TL'nin üstünde olanların, eşlerden yalnızca birine krediye başvurma hakkı verilmesinden ötürü çift olarak başvuranlardan birisinin, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan halen burs alan öğrencilerin kredi taleplerinin olumlu sonuçlandırılamadığı kaydedildi.

Oktay Özdabakoğlu
Sabah
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