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'Parasını yurtdışında saklayan haindir'

Süper güçlerin salgınla mücadelede Türkiye'nin yanında yaya kaldığını söyleyen iş insanı Konukoğlu, parasını yurtdışında tutanlara sert tepki göstererek, "Türkiye vatanım diyorsan paranı getir. Parasını yurtdışında tutan haindir" dedi
 01 Mayıs 2020 09:37
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'Parasını yurtdışında saklayan haindir'

Türk sanayisinin duayen isimlerinin yurtdışına para kaçıranlara yönelik tepkileri büyüyor. NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral'dan sonra, 58 yıllık Gaziantepli sanayici Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu da parayı yurtdışına kaçıranlara sert tepki gösterdi. "Türkiye krizle verdiği başarılı mücadelede dünyaya adeta şapka çıkarttı. Koca koca devletler, süper güçler bizim yanımızda yaya kaldı" sözleriyle Türkiye'nin başarısına vurgu yapan iş insanı, buna rağmen ülkesine güvenmeyip de parasını yurtdışına çıkaranlara "Hainlik yapıyorlar" diyerek yüklendi.

Konukoğlu, şunları söyledi: "Eğer buradan kazandığın parayı yurtdışına götürüp saklıyorsan benim gözümde sen hainsin, hainlik yapıyorsun. Eğer Türkiye'ye vatanım diyorsan paranı geri getir. Unutmayın, o bankalarına güvendiğiniz ülkeler sizin vatanınız değil. Hiçbir zaman da olmayacak. Ben kendi adıma kuru kuruya vatanseverlik yapmayı doğru bulmuyorum."

BU ZİHNİYETİ ŞİDDETLE KINIYORUM

Yaşanan küresel salgından ekonominin doğal olarak olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Konukoğlu, toparlanma sürecinde sanayicilere büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. "Türkiye'nin petrolü, doğalgazı, altını, zengin maden yatakları yok ancak ciddi bir üretim gücü var. Bu en büyük avantajımız" diyen Konukoğlu, kendilerinin Sanko olarak 1904'ten bu yana yatırım ve üretime ara vermediklerini belirtti. Bu nedenle yurtdışına para kaçırma zihniyetinde olanları anlamadığını ve kınadığını söyleyen Konukoğlu, "Savaştan para mı kaçırıyorsun, bu neyin telaşı" diye çıkıştı.

KAZANIP GETİRENİN ELİNİ ÖPERİM

Yurtdışında yatırım yapıp para kazanarak ülkesine döviz getirenleri hainlik tanımının dışında tutan Konukoğlu, "Ülkemize para getiren herkesin elini öpmek lazım. Adamın parası var, gidiyor yurtdışında dev yatırımlar yapıyor. Kazandığı parayı da ülkesine geri getiriyor. Elbette buna diyecek sözümüz yok. Global dünyada bunlar mümkün ve olmalı. Ancak parasını kaçırarak yurtdışı bankalara yatıran, ailesine yurtdışında gelecek arayana saygı duyamam. Bunu kimse benden beklemesin" diye konuştu.

KRİZLERE AŞILIYIZ

Bugüne kadar yaşadıkları krizlerin sayısını bile hatırlamadığını söyleyen Konukoğlu, "Ama enteresan bir şekilde hepsinden de karlı ve güçlenerek çıktık. Çünkü biz krizlere karşı aşılıyız, bağışıklığımız çok yüksek. Ben bu süreçten de güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum. Hatta en hızlı toparlanarak yoluna devam eden ülke olacağız. Atalarımızın dediği gibi her inişin bir çıkışı, her çıkışın bir inişi vardır. Paniğe kapılmaya ümitsiz olmaya gerek yok" dedi. Türkiye'nin geleceğine güvendiklerini, yatırıma ve üretime devam edeceklerini söyleyen Konukoğlu, şöyle konuştu: "Yaklaşık 14 bin çalışanımız var. Tek gayemiz üretimi ve istihdamı mümkün olduğu kadar artırmak."

FERİDE CEM

Sabah
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