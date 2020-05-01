'Kuzey Marmara otoyolunun son kesimi yıl sonunda tamamlanacak'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Bu yılın sonunda, 21 Aralık şeklinde planladık Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 6'ncı kesimi İzmit Kavşağı ve Akyazı kesimiyle birlikte tamamlayarak 400 kilometrelik yolla Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayacağız" açıklamasında bulundu.
|01 Mayıs 2020 09:47
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Bu yılın sonunda, 21 Aralık şeklinde planladık Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 6'ncı kesimi İzmit Kavşağı ve Akyazı kesimiyle birlikte tamamlayarak 400 kilometrelik yolla Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayacağız" açıklamasında bulundu.
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