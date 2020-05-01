1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Kuzey Marmara otoyolunun son kesimi yıl sonunda tamamlanacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Bu yılın sonunda, 21 Aralık şeklinde planladık Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 6'ncı kesimi İzmit Kavşağı ve Akyazı kesimiyle birlikte tamamlayarak 400 kilometrelik yolla Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayacağız" açıklamasında bulundu.
 01 Mayıs 2020 09:47
Yazdır
'Kuzey Marmara otoyolunun son kesimi yıl sonunda tamamlanacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Bu yılın sonunda, 21 Aralık şeklinde planladık Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 6'ncı kesimi İzmit Kavşağı ve Akyazı kesimiyle birlikte tamamlayarak 400 kilometrelik yolla Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı: Popüler diyet ve zayıflama ilaçlarından uzak durun
01 Mayıs 2020 09:11		 Elektrik faturasına korona virüs etkisi!
01 Mayıs 2020 09:03
Tahliye edilenlere üç koldan takip
01 Mayıs 2020 07:59		 Yirmi yıllık kıdemi olana ara buluculuk yolu açıldı
01 Mayıs 2020 06:51
31 ilde 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
01 Mayıs 2020 00:02		 Bakan Soylu'nun başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı
30 Nisan 2020 20:57
Depremzedeler için yapılan konutlar yıl sonunda hazır olacak
30 Nisan 2020 20:37		 GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcılığı'na atama
30 Nisan 2020 20:18
TBMM personeline iki kere tarama yapıldı
30 Nisan 2020 19:31		 RTÜK'ten FOX TV, TV8 ve Halk TV'ye ceza
30 Nisan 2020 18:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:09 - Kumrular katliamını gerçekleştiren terörist yakalandı10:05 - Hırsız çok saçma birşey çalınca, işyeri sahibi şikayetçi olmadı09:50 - Soylu, 1 Mayıs'ı Barış Manço'nun şarkısından alıntıyla kutladı09:47 - 'Kuzey Marmara otoyolunun son kesimi yıl sonunda tamamlanacak'09:40 - Prof. Ceyhan, en büyük risk oluşturan iki yeri açıkladı09:37 - 'Parasını yurtdışında saklayan haindir'09:34 - Özel bankalardan damla damla kredi09:30 - Fransa fişini çekti vatanında gözünü açtı09:29 - 'İyi ki Türkiye'de yaşıyoruz'09:15 - Türk yatırımcı virüse takılmadı
09:11 - Sağlık Bakanlığı: Popüler diyet ve zayıflama ilaçlarından uzak durun09:07 - Evde kalan 65 üstü vatandaşların sonuçlarını aylar sonra göreceğiz09:05 - Tarıma sözleşme bereketi geldi09:03 - Elektrik faturasına korona virüs etkisi!09:01 - Rezil anne de tahliye oldu!09:00 - Sokağa çıkabilmek için hayvan satın alıyorlar08:58 - Mercedes, Ferrari, Audi'si olanlar da 1000 TL'ye başvurmuş08:38 - İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
20-65 yaş arasında birisi olarak Maske alabildiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Vali, başsavcı, belediye başkanının eşleri aylıksız izinli olmalı!
'YKS tarihi Haziran sonuna alındı' iddiası
Bilim Kurulu Üyesi: Salgın en az 20 ya da 24 ay daha sürebilir
Prof. Ceyhan, en büyük risk oluşturan iki yeri açıkladı
Elektrik faturasına korona virüs etkisi!
31 ilde 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Baro krallıkları yeni düzenleme ile bitecek
Bir ilçe ve bir mahallede giriş ve çıkışlara sınırlandırma
Yirmi yıllık kıdemi olana ara buluculuk yolu açıldı
Trump: Kanıt gördüm, virüs Vuhan'daki laboratuvardan çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sgk'lı ve kamu çalışanlarına maske yok 1
eşcinselliğin lanetlenmesi ve zinanın haram oluşu 1
şu an çalan şarkı 1
30.04.2020 muğla depremi 1
bir imamın 20 kişinin eczane borcunu ödemesi 1
dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen başka lider yoktur 2
koronanın bize öğrettikleri 4
geldik evde yoktunuz 3
geceye bir şiir bırak 2
sultan 2.abdülhamit 1
SON İLANLAR
Tunceli Mazgirt Belediyesi 5 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 6 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 50 İşçi Alacak
Burdur Çavdır Temizlik Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dinar Belediyesi 30 İşçi Alacak
Türkiye İhracat ve Kredi Bankası BT Uzman Yardımcısı alım ilanı
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam