Hırsız çok saçma birşey çalınca, işyeri sahibi şikayetçi olmadı
|01 Mayıs 2020 10:05
|Yazdır
Olay, 27 Nisan Pazartesi günü saat 00.30 sıralarında Yeni Yol Caddesi'ndeki vücut geliştirme sporcuları için gıda ve spor malzemeleri satan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Güvenlik kamera kayıtlarına göre başında kapüşon, yüzünde maskesi bulunan ince uzun boylu biri, zeminde duran klimanın dış ünitesi üzerindeki plastik saksıyı alıp, omuzlayarak bölgeden uzaklaştı. Değeri 20 lira olan saksının çalındığını fark eden işletmeci Murat Aydoğdu, şaşkına döndü.
'BÖYLE SAÇMA HIRSIZLIK OLAMAZ'
Kayıtları inceleyen Aydoğdu, sokağa çıkma kısıtlamasının bitiminin ardından bir kişinin yüzünü gizleyerek saksıyı alıp, uzaklaştığını tespit etti. Saksının çalınma anını gösteren güvenlik kamera kaydını sosyal medya hesabında paylaşan Aydoğdu, "İsteseydin verirdik be dayı, saksının lafımı olur" yorumunu yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Salgında yiyecek bulamayan kedi ve martılara imam sahip çıktı
01 Mayıs 2020 11:48
|Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale edildi
01 Mayıs 2020 11:30
|İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm
01 Mayıs 2020 08:38
|Kumar oynamak için gittikleri ormanda polise yakalandılar
30 Nisan 2020 23:42
|Cezaevine girmemek için sürekli hamile kaldıkları ortaya çıktı
30 Nisan 2020 21:01
|Profesör, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
30 Nisan 2020 20:43
|Boşanmak isteyen karısını tornavidayla yaralayan şahıs tutuklandı
30 Nisan 2020 18:39
|Samsunda silahla kadını öldürüp eşini ağır yaralayan zanlı tutuklandı
30 Nisan 2020 17:55
|Otogarda 'sahte seyahat belgesi' pazarlığı
30 Nisan 2020 15:07
|Korona şüphesine dayanamayıp intihar etti
30 Nisan 2020 14:12