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'Dijital Eğitim' projesine yeni üniversiteler katıldı

CISCO ile geçtiğimiz Mart ayında başlatılan dijital eğitim alanında iş birliği projesinin ikinci etabında projeye 8 üniversite daha dahil edilerek toplam üniversite sayısı 24 oldu.
 01 Mayıs 2020 10:38
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'Dijital Eğitim' projesine yeni üniversiteler katıldı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç dijilat eğitim alanında işbirliğ projesine yeni üniversitelerin katıldığnı sosyal medyadan duyurdu.

Saraç paylaşımında:

CISCO ile geçtiğimiz Mart ayında başlattığımız dijital eğitim alanında iş birliği projesinin ilk aşamasında, 5'i yeni kurulan teknik üniversite olmak üzere toplam 8 üniversitedeki akademisyenlerimize verilen "siber güvenlik" ve "ağ yönetimi" eğitimleri devam etmektedir.

Şimdi proje kapsamına özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde bulunan ve "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi"nde yer alan 16 üniversiteyi de dahil ederek projedeki toplam üniversite sayımızı 24'e çıkardık.

Projeye yeni eklenen "Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kilis Yedi Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Siirt, Şırnak ve Osmaniye Korkut Ata" Üniversitelerinin rektörleri, bu üniversitelerde proje kapsamında eğitim alacak olan 32 akademisyen ve YÖK yetkililerinin yanı sıra CISCO yöneticilerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik.

Projeye yeni katılan üniversitelerimize hayırlı olmasını diliyor, projenin başarılı bir şekilde yürütülerek ülkemizin dijital alanda nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlamasını temenni ediyorum.
Memurlar.Net
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