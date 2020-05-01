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Doğu'da 6 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sağanağın etkili olacağı bildirildi.
 01 Mayıs 2020 10:56
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Doğu'da 6 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı, çok bulutlu geçeceği bölge sabah saatlerinde Erzurum ve Erzincan'da, öğle saatlerinden itibaren ise Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 10, Erzincan'da 9, Ağrı ve Erzurum'da 5, Kars ve Ardahan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 20, Erzincan'da 18, Ağrı, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 15 derece olması öngörülüyor.
Anadolu Ajansı
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