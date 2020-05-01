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Aile Bakanlığı 45 bin uzmanı seferber etti

Bakanlık, Kovid-19 salgını sürecinde sağlıklı ve güvenli çalışma hayatının sağlanması için 45 binin üzerinde iş hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirdi
 01 Mayıs 2020 11:15
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Aile Bakanlığı 45 bin uzmanı seferber etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlıklı ve güvenli çalışma hayatının sağlanması için iş hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, salgının Türkiye'de görüldüğü ilk andan itibaren riskin fazla olduğu sektörler öncelikli olmak üzere farklılıklar da gözetilerek iş yerlerine rehberlik ediliyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yayımlanan çeşitli kılavuzlarla işverenler ve çalışanlar olmak üzere tüm taraflar bilgilendiriliyor. Bu kapsamda iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimleri gerekli önlemlerin aldırılması için çalışmalarını sürdürüyor. İş sağlığı güvenliği profesyonelleri de koronavirüsle mücadelede sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının oluşması için üstün gayret ve özveri gösteriyor.

Salgının iş yerlerinde oluşturacağı riski önlemeye yönelik yoğun çalışma süreci içine giren Bakanlık, gerekli tedbirleri almayı sürdürüyor.

Bu süreçle başarılı şekilde mücadele eden ve gelişmiş ülkelerin faaliyetlerini günlük takip eden Bakanlık, çalışma hayatının sağlıklı ve güvenli sürdürülmesine yol göstermek adına pek çok gelişmiş ülkeden daha önce ve daha fazla sektöre yönelik çalışmayı hayata geçirdi.

Koronavirüsün bulaşma yolları dikkate alınarak tüm iş yerlerinde dikkat edilmesi gerekli kurallar bütününü yayımlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sahada aktif görev yapmakta olan 45 binin üzerinde iş yeri hekimi ile iş güvenliği uzmanını seferber etti.

Etkileşimin fazla olduğu çalışma alanları öncelenerek kargo ve kurye taşımacılığı, toptan ve perakende marketçilik, eczanecilik, bankacılık, yapı işleri, unlu mamul imalatı, çağrı merkezleri, belediye atık toplama işleri, akaryakıt ve LPG depolama istasyonları, güvenlik görevlilerinin yürüttüğü işler, ağız ve diş klinikleri, elle taşıma işleri, tarım sektörü, maden işletmeleri, gıda üretimi yapan işletmeler ve ana metal sanayisine yönelik rehberler, kontrol listeleri ve videolar hazırlandı. Bunlar, çeşitli online platformlarda görünür kılındı.

Hazırlanan kılavuzlar, işçi konfederasyonları, işveren konfederasyonları, memur konfederasyonları, esnaf ve sanatkarlar odaları başta olmak üzere tüm taraflara sivil toplum kuruluşlarına iletildi.

Çalışanların doğru bilgiye kolaylıkla tek kaynaktan ulaşabileceği, doğru ve güvenilir bilgiye erişimin hızlı olacağı internet sitesi hazırlandı.

- Tüm kurumlarla iş birliği

İş yerlerinde kullanılacak güvenli kişisel koruyucu donanımın üretimi, temini ve kullanımı konusunda yaşanan sorunları çözmeye yönelik önemli adımlar atıldı. Pandemi mücadelesinde öncü rol alan Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, sürece müdahil tüm taraflarla etkin iletişim sağlanarak kişisel koruyucu donanımların güvenli ürün olması için ilgili tüm kurumlarla iş birliği yapıldı. Sürekli denetimlerle güvenli donanım temini kontrol altına alındı.

Sosyal hareketliliğin önlenmesi amacıyla verilen tüm hizmetlerin elektronik ortamda sağlandığına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılarak vatandaşların kuruma uğramadan elektronik sistem üzerinden müracaatlarını ve işlemlerini gerçekleştirebilecekleri iletildi.

Bakanlığın yetkilendirdiği özel eğitim kurumlarına ilişkin de uzaktan eğitime geçilmesine ilişkin mevzuat düzenlemesi yayımlanarak salgın süresinde gerekli önlemlerin alınması sağlandı.

İş yerlerinde verilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin istisna tutulması sağlanarak şehirler arası seyahat ve sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü illerdeki iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin akamete uğramaması temin edildi.

Bakanlığa Kovid-19 özelinde gelen tüm soru ve sorunlara yanıt verilmesi için de "Sıkça Sorulan Sorular" başlığı altında detaylı açıklamaları içeren doküman yayımlandı.
Anadolu Ajansı
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