Kovid-19 Psikososyal Destek Hattı'na bir ayda 30 binden fazla başvuru

- Yeni tip koronavirüs pandemisi sürecinde Sağlık Bakanlığınca 30 Mart'ta hayata geçirilen "Kovid-19 Psikososyal Destek Hattı"na bir ayda 30 bini aşkın başvuru oldu.

Salgın döneminde bireylerin psikososyal destek hizmetlerine ulasmasını saglamak amacıyla Saglık Bakanlıgı Ruh Saglıgı Daire Baskanlıgınca uygulamaya konulan psikososyal destek hattı, 30 Mart'tan itibaren 81 ilde hizmet vermeye basladı.

Saglık Bakanlıgı Ruh Saglıgı Daire Baskanı Dr. Esra Alataş, AA'ya yaptığı açıklamada, hattın hizmete alınmasının amacını anlattı.

Alataş, "Kovid-19 Psikososyal Destek Hattı, halkın ve saglık calısanlarının degisen gunluk yasam alıskanlıkları ile kendileri ve sevdikleri icin duydukları yogun kaygı, ofke, korku, caresizlikten kaynaklanan stresin en aza indirebilmesi, kronik ruhsal bozuklugu olan ve takibi gereken bireylere ve ailelerine verilen destegin surdurulebilmesi, sosyoekonomik sorunlar yasayan bireylerin Vefa Destek, Sosyal Yardımlasma ve Dayanısma Vakıfları (SYDV), Işkur, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (SONIM) ya da Cocuk Izlem Merkezi'ne dogru yonlendirilmelerinin yapılabilmesi amacıyla kuruldu." bilgisini verdi.

Psikososyal danısma hatlarında salgın oncesinde illerinde gorev yapan yetiskin ve cocuk ergen psikiyatristleri, psikolog, sosyal calısmacı ve cocuk gelisimcilerden olusan Saglık Bakanlıgı personelinin hizmet verdiğini anlatan Alataş, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınının neden oldugu ruh saglıgı sorunlarıyla bas edebilmek icin mart ayında hizmet vermeye baslayan danısma hattına bugune kadar 25 bin 769 vatandas ve 5 bin 450 saglık calısanı olmak uzere 31 bin 210 basvuru oldu. Danısmanların yararlanması icin hazırlanan Psikososyal Destek Hattı Calısma Rehber icerigi, Saglık Bakanlıgı ve Dunya Saglık Orgutu ortak calısmasının urunudür."

- "Stresle basa cıkmanın yolları, online ruh saglıgı hizmetine ilişkin eğitim verildi"

Dunya Saglık Orgutu (DSO) Turkiye Ofisi Ruh Saglıgı Program Yoneticisi Doc. Dr. Akfer Karaoglan Kahilogulları da Saglık Bakanlıgı tarafından kurulan psikososyal destek hatlarını arayan bireylerle yapılacak gorusmelerde izlenecek algoritmalar ve kaynakların, Saglık Bakanlıgı ile ortak hazırlanan calısma rehberinde oldugunu soyledi.

Dunya Saglık Orgutu Ruh Saglıgı Programı olarak Saglık Bakanlıgı psikososyal destek hatlarında hizmet veren saglık personelinin calısmalarını kolaylastırmak amacıyla Ruh Saglıgı Daire Baskanlıgı ile ortak calısma yuruterek Psikososyal Destek Hattı Calısma Rehberi'ni olusturduklarını ifade eden Kahiloğulları, "Rehber, gorusme formları, Kovid-19 salgını sırasında ruhsal saglıgı korumak icin genel oneriler, yetiskin, yaslı, cocuk, saglık calısanı ve engelli bireyler ile kurumlara ozel hazırlanmıs onerileri iceriyor." dedi.

Kahiloğulları, şunları kaydetti:

"Psikososyal danısma hatlarında calısacak personelin yetkinliginin artırılması ve hızlı oryantasyon amacıyla, Bakırkoy Mazhar Osman Ruh Saglıgı Egitim ve Arastırma Hastanesi, Saglık Bilimleri Universitesi, Turk Kızılay, Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Dernegi (UMKE-DER) is birligi ve Eskisehir Teknik Universitesinin destegiyle cevrimici olarak illerde psikososyal destek hizmeti veren 418 meslek elemanına koronavirusten korunma yolları, saglık calısanına destek, stresle basa cıkmanın yolları, vaka yonetimi ve online ruh saglıgı hizmetinin nasıl alınacagı konularında egitimler verildi.

Saglık Bakanlıgı 'Ulusal Saglık Egitim Sistemi' uzerinden 'Kovid-19 ile Mucadelede Psikososyal Destek Hizmetlerinin Guclendirilmesi Egitimi' de danısma hattı personeline ek olarak verilecek. Kovid-19 salgını gibi acil durumlarda ruh saglıgı ve psikososyal destek hizmetlerinin yurutulmesi halk saglıgı icin onem teskil etmektedir. 'Ruh saglıgı ve psikososyal destek' kavramı Kuruluslararası Daimi Komite'nin (IASC) Acil Durumlarda MHPSS Kılavuzu cercevesinde, 'psikososyal iyi olma halini korumayı ya da desteklemeyi veya ruhsal bozuklukları onlemeyi veya tedavi etmeyi amaclayan her tur ic ve dıs destegi' tanımlamak icin kullanılmaktadır."

- "Destek hizmetlerinde telefon ya da video gorusmeleri yaygın kullanılıyor"

Bugune kadar yasanan salgın tecrubelerinde yuz yuze gorusmenin mumkun olmadıgı ya da uygun olmadıgı durumlarda ruh saglıgı ve psikososyal destek hizmetlerinin yurutulmesinde telefon ya da video gorusmelerinin yaygın kullanıldıgının goruldüğünü dile getiren Kahiloğulları, sunulan psikososyal destek hizmetlerinde gecerliligi ve guvenilirligi ispatlanmıs anketlerin kullanılması ve gorusme yapılan bireylerin gerekli durumlarda psikiyatriste yonlendirilmesinin, uygulanan yontemler arasında bulunduğunu söyledi.

Kahiloğulları, psikososyal destek hattını arayan bireylerin icinde bulundukları durumun daha iyi anlasılması amacıyla cesitli gorusme formları olusturulduğunu belirterek, formların nasıl uygulanacagının algoritmalarla belirlendiğini ifade etti.

Doç. Dr. Kahiloğulları, ayrıca gorusme sırasında paylasılabilecek onerilerin, yonlendirme yapılması gereken kurumlara iliskin bilgilerin de calısma rehberinde yer aldığını söyledi.

Psikososyal destek hattındaki danısmanlara "https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/destek-hat-bilgileri" web sayfasından ulaşılabiliyor.