EBA TV'de LGS ve YKS öğrencilerine soru çözüm saatleri başlıyor
|01 Mayıs 2020 11:27
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık yapan öğrenciler için TRT EBA TV kanallarında soru çözüm saatlerinden oluşan hafta sonu özel yayınları yarından itibaren başlatılıyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, LGS ve YKS hazırlığı yapan öğrenciler için TRT EBA TV'de hafta sonları "Sınav Özel Yayını" hazırladıklarını duyurdu. Öğrencilerin, yüzlerce soru çözümüne ve anlatımına kumandanın tek tuşuna basarak ulaşabileceklerini kaydeden Bakan Selçuk, ders saatlerine ilişkin linki de paylaştı.
- Yayınlar cumartesi ve pazar günleri yapılacak
Alınan bilgiye göre, EBA Platformu Akademik Destek Sistemi'nde sınava hazırlık yapan öğrenciler için dijital eğitim hizmetlerini kullanıma açan MEB, bunun yanında LGS kapsamındaki merkezi sınava ve YKS'ye hazırlık yapan 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin tamamına haftada 37 saate varan canlı ders uygulamasını da başlattı.
TRT EBA TV kanallarında da ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerine yönelik yeni bir uygulama hafta sonu başlıyor. Buna göre, LGS'ye hazırlanan öğrenciler, sınavda sorumlu oldukları birinci dönem derslerine ilişkin soru çözümlerinden oluşan özel yayını EBA TV ortaokul kanalından takip edebilecek.
YKS hazırlık öğrencilerinin sorumlu olduğu derslerin yer aldığı soru çözümü özel yayın kuşağı da EBA TV lise kanalından izlenebilecek.
Söz konusu yayınlar cumartesi ve pazar günleri yapılacak.
LGS ve YKS hazırlığı yapan öğrencilerimiz için TRT EBA TV'de hafta sonları "Sınav Özel Yayını" hazırladık. Öğrencilerimiz, yüzlerce soru çözümüne ve anlatımına kumandanın tek tuşuna basarak ulaşabilirler. Ders saatleri aşağıdaki linktedir.https://t.co/Hp54YVAG0j pic.twitter.com/X5IEeLXOT1Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 1, 2020
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