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EBA TV'de LGS ve YKS öğrencilerine soru çözüm saatleri başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığının özel yayını, TRT EBA ortaokul ve lise kanallarından yarından itibaren izlenebilecek- Soru çözümlerinden oluşan özel yayınları, LGS'ye hazırlanan öğrenciler EBA TV ortaokul kanalından, YKS hazırlık öğrencileri EBA TV lise kanalından takip edebilecek
 01 Mayıs 2020 11:27
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EBA TV'de LGS ve YKS öğrencilerine soru çözüm saatleri başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık yapan öğrenciler için TRT EBA TV kanallarında soru çözüm saatlerinden oluşan hafta sonu özel yayınları yarından itibaren başlatılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, LGS ve YKS hazırlığı yapan öğrenciler için TRT EBA TV'de hafta sonları "Sınav Özel Yayını" hazırladıklarını duyurdu. Öğrencilerin, yüzlerce soru çözümüne ve anlatımına kumandanın tek tuşuna basarak ulaşabileceklerini kaydeden Bakan Selçuk, ders saatlerine ilişkin linki de paylaştı.

- Yayınlar cumartesi ve pazar günleri yapılacak

Alınan bilgiye göre, EBA Platformu Akademik Destek Sistemi'nde sınava hazırlık yapan öğrenciler için dijital eğitim hizmetlerini kullanıma açan MEB, bunun yanında LGS kapsamındaki merkezi sınava ve YKS'ye hazırlık yapan 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin tamamına haftada 37 saate varan canlı ders uygulamasını da başlattı.

TRT EBA TV kanallarında da ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerine yönelik yeni bir uygulama hafta sonu başlıyor. Buna göre, LGS'ye hazırlanan öğrenciler, sınavda sorumlu oldukları birinci dönem derslerine ilişkin soru çözümlerinden oluşan özel yayını EBA TV ortaokul kanalından takip edebilecek.

YKS hazırlık öğrencilerinin sorumlu olduğu derslerin yer aldığı soru çözümü özel yayın kuşağı da EBA TV lise kanalından izlenebilecek.

Söz konusu yayınlar cumartesi ve pazar günleri yapılacak.
Anadolu Ajansı
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