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Denizli'de emekli emniyet müdürü evinde ölü bulundu

ENİZLİ'de, 50 yaşındaki emekli Emniyet Müdürü Ali İhsan Güngör, evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Güngör, 2014 yılında PKK saldırısı sonucu kolundan yaralanmıştı
 01 Mayıs 2020 11:43
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Denizli'de emekli emniyet müdürü evinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi 1112 Sokak'taki 4 katlı apartmanın en üst katında ailesiyle oturan emekli Emniyet Müdürü Güngör, saat 17.00 sıralarında yakınları tarafından salonda hareketsiz bulundu. Vefat eden Güngör'ün 2014 yılında Bingöl'de görev yaptığı dönem PKK tarafından düzenlenen saldırı sonucu kolundan yaralandığı ortaya çıktı.

Yakınlarının ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Güngör'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Güngör'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Acı haberi alan Güngör'ün yakınları, apartman önünde gözyaşı dökerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güngör'ün son olarak Bingöl'de Çevik Kuvvet Şube Müdürü olarak görev yaptığı daha sonra emekliye ayrıldığı öğrenildi.

Güngör'ün Bingöl'de görev yaptığı 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından silahlı saldırıya uğradığı ve omzundan yaralandığı kaydedildi.
Memurlar.Net
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