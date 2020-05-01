1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eczaneler 40 milyon ücretsiz maske dağıttı

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak: Şu ana kadar Türkiye'de eczanelere 55 milyona yakın maske dağıtımı gerçekleşti. 40 milyon maske eczaneler tarafından vatandaşlara dağıtıldı
 01 Mayıs 2020 11:51
Yazdır
Eczaneler 40 milyon ücretsiz maske dağıttı

- Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, şu ana kadar Türkiye'de eczanelere 55 milyona yakın maske gönderildiğini, 40 milyon maskenin de eczaneler tarafından vatandaşlara dağıtıldığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde Türkiye'de vatandaşların ücretsiz temin edebildiği maskeler, eczaneler tarafından dağıtılmaya devam ediliyor.

TEB Başkanı Erdoğan Çolak, dağıtılan maskeler hakkındaki güncel bilgileri AA muhabirine anlattı.

Tüm dünyanın önemli bir süreçten geçtiğini söyleyen Çolak, "Önce Çin'de başlayan ancak Çin'in haber vermekte geç kaldığı, Dünya Sağlık Örgütünün pandemi kararı almakta geciktiği bir süreç. Türkiye'de 11 Mart'a kadar bir korona vakasına rastlanmaması büyük bir şans. Türkiye süreci iyi yönetiyor. Eczacılar büyük bir işi göğüsledi. Hem ilaç temini hem de maske teminini sağlıyor." diye konuştu.

Eczaneler tarafından pandemi sürecinde ücretsiz dağıtılan maske miktarı hakkında bilgi veren Çolak, "Şu ana kadar Türkiye'de eczanelere 55 milyona yakın maske dağıtımı gerçekleşti. 40 milyon maske eczaneler tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Eczanelerden 8 milyon kişi ücretsiz maske aldı." dedi.

- "Günlük 12 milyon maske üretiliyor"

Meslek liselerinin, tekstil firmalarının ve iş insanlarının maske üretimine hız verdiğini aktaran Çolak, "Türkiye'de 11 Mart tarihinde yurt içinde günlük 500 bin maske üretimi söz konusuydu. Sonra bu sayı 2,5 milyona, 10 gün önce 8 milyona ulaştı. Şu anda ise günlük maske üretimi 12 milyona gelmiş durumda. Önümüzdeki günlerde maskeyle olan sürecimiz daha rahatlayacak." ifadelerini kullandı.

Çolak, Türkiye genelinde uygulanan yeni düzenlemeye göre, sosyal sigortası bulunan vatandaşların, çalıştıkları iş yerinden ücretsiz maske temin edebileceklerini ifade etti.

Eczanelerden ücretsiz maske temini konusunda ise bir vatandaşın her 10 günde bir kez 5 adet maske alabilme hakkına sahip olduğunu belirten Çolak, vatandaşa SMS gelmediği taktirde, kimlik numarası ile eczaneye başvurabileceğini, yapılan kontrol sonucunda kişi hakkında karşılık çıkıyorsa maskenin temin edilebileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koçtaş, koronavirüs nedeniyle kapattığı 51 mağazasını yeniden açıyor
30 Nisan 2020 03:09		 Yufkacı ve kadayıfçılar da muafiyet istiyor
29 Nisan 2020 13:03
Müşteriye ateş ölçer, giysiye ışın tutulacak!
29 Nisan 2020 08:27		 THY uçuş durdurma kararını uzattı
28 Nisan 2020 18:48
Solunum cihazı üreticileri kapanma noktasına geldi
28 Nisan 2020 17:40		 VEGA AVM'lerde salgın geçene kadar kira alınmayacak
28 Nisan 2020 16:04
Otellerde sezona 15 Haziran hazırlığı
28 Nisan 2020 08:22		 Çay hasadına vekalet formülü
27 Nisan 2020 07:10
Türk Hava Yolları'ndan Pilotlar Günü'ne özel video
26 Nisan 2020 11:35		 Ramazan pidesinde hileye dikkat
25 Nisan 2020 09:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:03 - Kısa numara hizmetinden geçen yıl en fazla hekim randevusu için yararlanıldı11:58 - Dolar 7 TL'nin üzerine çıktı11:54 - Polis Akademisinin 'Kovid-19' raporunda 'biyolojik terör tehdidi' uyarısı11:51 - Eczaneler 40 milyon ücretsiz maske dağıttı11:48 - Salgında yiyecek bulamayan kedi ve martılara imam sahip çıktı11:43 - Denizli'de emekli emniyet müdürü evinde ölü bulundu11:33 - Salgınlarda Kabe örtüsünden, mukaddes hediyelere kadar karantina uygulanmış11:31 - Eldeki tahrişi azaltan dezenfektan geliştirildi11:30 - Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale edildi11:28 - Kovid-19 Psikososyal Destek Hattı'na bir ayda 30 binden fazla başvuru
11:27 - EBA TV'de LGS ve YKS öğrencilerine soru çözüm saatleri başlıyor11:25 - Cezaevlerinde tüm görüşler 15 Mayıs'a kadar ertelendi11:15 - Aile Bakanlığı 45 bin uzmanı seferber etti11:14 - Sertifika şartlı personel alım ilanları için kurumlara uyarı!10:56 - Doğu'da 6 ilde sağanak bekleniyor10:54 - Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs nedeniyle işçilerle video konferans yöntemiyle görüştü10:43 - MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi10:38 - 'Dijital Eğitim' projesine yeni üniversiteler katıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
20-65 yaş arasında birisi olarak Maske alabildiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Vali, başsavcı, belediye başkanının eşleri aylıksız izinli olmalı!
Bilim Kurulu Üyesi: Salgın en az 20 ya da 24 ay daha sürebilir
Prof. Ceyhan, en büyük risk oluşturan iki yeri açıkladı
'YKS tarihi Haziran sonuna alındı' iddiası
Elektrik faturasına korona virüs etkisi!
Hırsız çok saçma birşey çalınca, işyeri sahibi şikayetçi olmadı
Baro krallıkları yeni düzenleme ile bitecek
Dolar 7 TL'nin üzerine çıktı
Mercedes, Ferrari, Audi'si olanlar da 1000 TL'ye başvurmuş
Bir ilçe ve bir mahallede giriş ve çıkışlara sınırlandırma
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hayat bir gündür o da bugündür 4
Hz.Muhammed 2
28.04.2020 imamoğlu'nun ölüm oranları açıklaması 1
bir imamın 20 kişinin eczane borcunu ödemesi 1
ali el hemdan'ın vurulması 3
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
şu an çalan şarkı 1
fatih sultan süleyman 1
demet akalın'ın su içenlere tepki göstermesi 3
sgk'lı ve kamu çalışanlarına maske yok 1
SON İLANLAR
Tunceli Mazgirt Belediyesi 5 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 6 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 50 İşçi Alacak
Burdur Çavdır Temizlik Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dinar Belediyesi 30 İşçi Alacak
Türkiye İhracat ve Kredi Bankası BT Uzman Yardımcısı alım ilanı
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam